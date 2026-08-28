Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την μεταγραφή του Ίμρα Λούζα, ολοκληρώνοντας έτσι μία από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του.

Παίκτης του Παναθηναϊκού έγινε και με τη... βούλα ο Ίμρα Λουζά, αφού ανακοινώθηκε η απόκτηση του από τους «πράσινους». Ο Μαροκινός μέσος με τεράστια εμπειρία από τα αγγλικά γήπεδα και δει αυτή της Championship, έρχεται για να προσθέσει ποιότητα στη μεσαία γραμμή του «τριφυλλιού».

Εκείνος έφτασε στην Αθήνα την Τετάρτη (26/08), την Πέμπτη (27/08) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σήμερα, αφότου υπέγραψε το συμβόλαιό του, ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό.

Το κόστος της μεταγραφής του ήταν αρκετά σημαντικό, αφού το ποσό φαίνεται να κυμαίνεται στα 7 εκατ. ευρώ. Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο ίδιος έχει διάρκεια 3+1 χρόνια, με την αμοιβή του να ξεπερνάει κατά τι το 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Ιμράν Λούζα. Ο 27χρονος Μαροκινός μέσος ήρθε στο Τριφύλλι με μεταγραφή από την αγγλική Γουότφορντ και υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών.

Ο Ιμράν Λούζα γεννήθηκε την 1η Μαΐου 1999 στη Ναντ της Γαλλίας. Σε ηλικία επτά ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Ναντ, όπου πέρασε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης, διατελώντας και αρχηγός σε αρκετά από τα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου. Τον Ιανουάριο του 2019 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε αγώνα Κυπέλλου Γαλλίας απέναντι στη Σατορού, σκοράροντας μάλιστα στην πρώτη του εμφάνιση.

Το καλοκαίρι του 2021, και έπειτα από δύο σεζόν κατά τις οποίες είχε σημαντικό ρόλο στη Ναντ με 66 συμμετοχές και 12 γκολ, πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ. Με την αγγλική ομάδα αγωνίστηκε τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής της.

Τον Ιανουάριο του 2024 επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Λοριάν, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν, προτού επανέλθει στη Γουότφορντ, με την οποία πραγματοποίησε ακόμη δύο γεμάτες σεζόν. Συνολικά με τον αγγλικό σύλλογο κατέγραψε 141 συμμετοχές, 15 γκολ και 22 ασίστ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Λούζα αγωνίστηκε τόσο στις μικρές εθνικές του Μαρόκου όσο και της Γαλλίας. Ωστόσο, το 2021 επέλεξε οριστικά να εκπροσωπήσει το Μαρόκο σε επίπεδο Ανδρών, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς απέναντι στη Γουινέα-Μπισάου και σκοράροντας στην πρώτη του συμμετοχή. Έχει αγωνιστεί 15 φορές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Καλωσορίζουμε τον Ιμράν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».

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