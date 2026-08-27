Ο ΟΦΗ με ανακοίνωση του ενημέρωσε τους φιλάθλους που θα βρεθούν στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το σημείο συνάντησης.

Ο ΟΦΗ καλείται να «τελειώσει» στη Σόφια αυτό που... άρχισε στο Ηράκλειο και να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ, ώστε να προκριθεί στη League Phase του Europa League. Φυσικά οι Κυπελλούχοι θα έχουν φιλάθλους στο πλευρό τους στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Κρητικοί με ανακοίνωση τους ενημέρωσαν τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας για το σημείο συνάντησης, ώστε να μπουν οργανωμένα στο γήπεδο.

Όπως είναι εμφανές από τον παρακάτω χάρτη οι Ομιλίτες δεν πρέπει να βρεθούν στην πορτοκαλί περιοχή, ειδικά εκεί που είναι η κόκκινη γραμμή, καθώς εκεί μαζεύονται οι οργανωμένοι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα βρεθούν απόψε στη Σόφια, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με την CSKA Sofia για τη φάση των play offs του Europa League ότι, για λόγους ασφαλείας, το σημείο συνάντησής τους (τόσο για τους οργανωμένους, οι οποίοι θα φτάσουν με πούλμαν, όσο και για τους μεμονωμένους, οι οποίοι θα προσεγγίσουν την περιοχή με αυτοκίνητο, ή πεζοί) θα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το Παγοδρόμιο, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία (αριστερά, με μπλε σήμανση), το οποίο βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την θύρα που θα τους φιλοξενήσει (Entrance 7 – Block 21) στο στάδιο “Vasil Levski”.

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Μετά από απόφαση της αστυνομίας της Βουλγαρίας, οι φίλαθλοι του ΟΦΗ θα πρέπει να αποφύγουν όλη την περιοχή που φαίνεται στη φωτογραφία με πορτοκαλί χρώμα. Επίσης όσοι προσεγγίσουν το γήπεδο θα πρέπει να έχουν ήδη προμηθευτεί το εισιτήριό τους και να μην έχουν στην κατοχή τους οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, αφού θα γίνει διπλός έλεγχος πριν την είσοδό τους στην εξέδρα».