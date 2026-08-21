Ο ΟΦΗ σε ακόμα μια μεγαλειώδη βραδιά επί εποχής Χρήστου Κόντη «πάτησε» την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και μας έδωσε μια... γεύση από τα «προσεχώς» στην Ευρώπη.

Η υπέρβαση, όταν επαναλαμβάνεται, παύει να είναι υπέρβαση και γίνεται... κανονικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, πλέον δεν πρέπει να μας κάνει καμία έκπληξη τα σπουδαία επιτεύγματα που πετυχαίνει ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη, με τα οποία αφήνει με το στόμα ανοιχτό όλους τους «εξωτερικούς παρατηρητές».

Στο νέο κεφάλαιο του έπους που «συνθέτει» ο Έλληνας τεχνικός στην Κρήτη, ο ΟΦΗ, ούτος άλλος Τάλως, «πάτησε» την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 και πλέον είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Φυσικά, για να τελειώσει τη δουλειά, ο ΟΦΗ πρέπει να παρουσιάσει το ίδιο επίπεδο σοβαρότητας και στη ρεβάνς στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι, όπως άλλωστε τόνισε και ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης. Όμως, η αξιοπιστία των Κυπελλούχων Ελλάδας στα μεγάλα παιχνίδια μάς δίνει κάθε λόγο να τους εμπιστευόμαστε πως θα πετύχουν (ακόμα) έναν ποδοσφαιρικό άθλο που φάνταζε αδύνατος.

Ο ΟΦΗ των μεγάλων ραντεβού

Ποιο ήταν το turning point που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του ΟΦΗ κι άνοιξε τον δρόμο της «εκτόξευσης»; Μα, φυσικά, η σπουδαία νίκη-πρόκριση επί της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 14 Ιανουαρίου 2026.

Οι Κρητικοί όχι απλά έγιναν η πρώτη ομάδα που κατάφερε να περάσει με νίκη από το νέο «παλάτι» του Δικεφάλου και η τελευταία ελληνική ομάδα που επικράτησε κόντρα στους μετέπειτα πανάξιους πρωταθλητές, αλλά έκαναν τους παίκτες του Χρήστου Κόντη να πιστέψουν πως το «ταβάνι» τους είναι ψηλότερο από αυτό που πιστεύουν πολλοί.

Αφού απέκλεισε και τον Λεβαδειακό, στην καλύτερη χρονιά της ιστορίας του, ο Όμιλος είχε μια δεύτερη ευκαιρία να γράψει ιστορία, έναν χρόνο μετά τον χαμένο τελικό από τον Ολυμπιακό, κι αυτή τη φορά αποδείχτηκε αντάξιος των περιστάσεων.

Στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ κατάφερε να πάρει το τρόπαιο και να το φέρει στο νησί για δεύτερη φορά στην ιστορία και πρώτη μετά από 39 χρόνια, καθώς νίκησε την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου με 3-2, σε ένα ματς στο οποίο πολλές ομάδες θα «λύγιζαν».

Ο Όμιλος έμεινε πίσω στο σκορ κι, αντί να ξυπνήσουν τα... φαντάσματα του τελικού με τον Ολυμπιακό, κατάφερε να γυρίσει το ματς και, παρόλο που ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, βρήκε το winning mentality για να βρει γκολ νίκης στην παράταση. Πολλοί θεώρησαν πως ήταν μια ακόμα έκπληξη Κυπέλλου, σαν αυτές που έχουμε δει ανά τα χρόνια, εκμεταλλευόμενη και το κακό φεγγάρι του ΠΑΟΚ. Όμως, η ομάδα του Χρήστου Κόντη φρόντισε να αποδείξει πως αυτό που πέτυχε δεν ήταν ποδοσφαιρικό «θαύμα», αλλά δικαίωση ενός ποδοσφαιρικού project.

Ο ΟΦΗ απέδειξε πως η νίκη επί του ΠΑΟΚ δεν ήταν συγκυριακή στον τελικό του Super Cup κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, όπου, παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ από τους πρωταθλητές και αδιαμφισβήτητα κορυφαία ομάδα της Ελλάδας, κατάφερε να κάνει ακόμα μία ανατροπή και, παρόλο που ισοφαρίστηκε (ξανά) στις καθυστερήσεις, άφησε πίσω του το «σοκ» και πήρε το τρόπαιο στα πέναλτι.

Η απόλυτη απόδειξη ήρθε στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα των Κυπελλούχων. Ο ΟΦΗ μπήκε ως απόλυτο αουτσάιντερ στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε μια εξίσου καλή ομάδα, όπως είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, και έδειξε πως δεν... συμβιβάζεται απλά με την εξασφαλισμένη θέση στο Conference League, αλλά αξιώνει κάτι παραπάνω.

Οι Κρητικοί παρουσιάστηκαν με την προσέγγιση που μας έχουν συνηθίσει και το σφύριγμα της λήξης τους βρήκε να κάνουν κάτι που δεν είχε πετύχει ο σύλλογος τα τελευταία 26 χρόνια: ευρωπαϊκή νίκη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά τερμάτων (3-0).

Dare to be great

Ο ΟΦΗ του Μιχάλη Μπούση έχει ως μότο «Dare to be great» και ο Χρήστος Κόντης είναι ο προπονητής που αποδείχτηκε συμβατός με αυτό το όραμα, καθώς μετέδωσε αυτή την τόλμη στους ποδοσφαιριστές του.

Εκτός από την αποτελεσματικότητα του ΟΦΗ σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια, πρέπει να σταθούμε και στο γεγονός πως αυτά τα μεγάλα ματς κατάφερε να τα πάρει σημειώνοντας οκτώ γκολ σε τρία παιχνίδια κόντρα σε ομάδες με... πολλαπλάσιο μπάτζετ, σε ακόμα μία απόδειξη πως τα χρήματα δεν παίζουν μπάλα.

Πλέον, οι Κρητικοί, εφόσον ολοκληρώσουν στη Σόφια αυτό που άρχισαν στο Ηράκλειο, θα βάλουν στα ταμεία τους περί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, δίχως τα έσοδα που θα ακολουθήσουν από την πορεία τους στο Europa League. Κι εφόσον αξιοποιηθούν σωστά, ο ΟΦΗ μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα. Αν και, με έναν άνθρωπο όπως ο Ηλίας Πουρσανίδης στην οικονομική διαχείριση, οι Ομιλίτες μπορούν να αισθάνονται σίγουροι πως αυτοί οι πόροι δεν θα πάνε χαμένοι, δίχως φυσικά να γίνουν και... τρέλες.

Άλλωστε, το ποδοσφαιρικό project του ΟΦΗ είναι απόλυτα δικαιωμένο. Οκτώ μέρες μετά το Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, οι Κυπελλούχοι αγωνίστηκαν σε ακόμα ένα μεγάλο ματς με (επί της ουσίας) εννέα Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του Κύπριου Χρίστου Σιέλη, στην ενδεκάδα και με δύο ξένους παικταράδες που κάνουν τη διαφορά, όπως είναι ο Αϊτόρ και ο Νους.

Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός, Ταξιάρχης Φούντας, έβαλε τη «σφραγίδα» του στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ το τρίτο γκολ προήλθε από συνεργασία των δύο νεοφερμένων από τη Serie B, Δημήτρη Νικολάου (ακόμα ένας Έλληνας) και Λορέντσο Ντίκμαν. Με δεδομένο πως ο Αϊτόρ, στη δεύτερη συμμετοχή του με τα ασπρόμαυρα, είχε ξανά ασίστ και πως οι βασικοί Χρίστος Σιέλης κι Ανδρέας Μπουχαλάκης έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι, η μεταγραφική ενίσχυση του ΟΦΗ δείχνει από νωρίς τους καρπούς της.

Μετά το τέλος του ματς, ακούστηκε από τα μεγάφωνα στο Παγκρήτιο το τραγούδι της Ανδρομάχης, «Σούσουρο», το οποίο είναι από τα τραγούδια που έχει «κολλήσει» εντός κλαμπ ο... DJ Ταξιάρχης Φούντας. Σε μια παράφραση αυτού του δημοφιλούς στα ασπρόμαυρα αποδυτήρια κομματιού, μπορούμε να πούμε πως το «σούσουρο» είναι ότι ο Όμιλος καθιερώνεται πλέον ως μόνιμο μέλος της ελίτ, όμως (ακόμα) δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι για αυτά που μπορεί να πετύχει...