Με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα κι ένα του Ντίκμαν στο 94' ο ορμητικός ΟΦΗ διέλυσε με 3-0 την ευάλωτη αμυντικά και άστοχη ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 80' και είναι απόλυτο φαβορί για πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Nύχτα μαγική και ονειρεμένη για τον μαγικό ΟΦΗ! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας «πάτησαν» με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και πήραν σαφές προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League, στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Ομίλου έπειτα από 26 χρόνια!

Πρωταγωνιστής ο Φούντας με δύο γκολ, ενώ ο Ντίκμαν έβαλε το «κερασάκι». Η πρόκριση θα τελειώσει σε μια εβδομάδα (27/8) στη ρεβάνς με τους Βούλγαρους στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι.

Έτσι ξεκίνησε

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τους Κρητικούς σε διάταξη 3-4-3. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Σιέλη στην τριάδα των στόπερ. Αποστολάκης - Αθανασίου οι δυο μπακ - χαφ και οι Μπουχαλάκης - Ανδρούτσος στα χαφ. Νους, Φούντας και Αϊτόρ η τριάδα στη γραμμή κρούσης, με τον Αργεντινό ως «ψευτο-εννιάρι».

Ο Φούντας έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ μπήκε δυνατή και... προειδοποίησε μόλις στο 6ο λεπτό. Υπέροχη κάθετη του Αθανασίου, ο Αϊτόρ έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, δεν εκτέλεσε και προσπάθησε να πασάρει στον Αποστολάκη, όμως η μεταβίβαση δεν ήταν καλή.

Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε σε χέρι παίκτη της ΤΣΣΚΑ και ο Φούντας με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να πιέσει στο φινάλε του ημιχρόνου με κυριότερη φάση την καρφωτή κεφαλιά του Πίττα στο 45', όμως ο Χριστογεώργος απέρκουσε εξαιρετικά.

Δεύτερο «χτύπημα» Φούντα, αποβολή για την ΤΣΣΚΑ και γκολάρα Ντίκμαν

Ο ΟΦΗ βρήκε γρήγορο δεύτερο γκολ στο δεύτερο μέρος. Στο 48' παίκτης της ΤΣΣΚΑ έκανε χέρι στην περιοχή έπειτα από γύρισμα του Αθανασίου, η μπάλα βρήκε εμφανώς σε χέρι και έπειτα από παρέμβαση του VAR οι γηπεδούχοι κέρδισαν το πέναλτι. Στο 51' ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία ήταν άψογη και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Όπως είναι λογικό για μια ομάδα του επιπέδου των Κυπελλούχων Βουλγαρίας, η ΤΣΣΚΑ έβγαλε αντίδραση και είχε καλές φάσεις να σκοράρει, στο 58' με το δοκάρι του Ίτου και στο 59' με την άστοχη κεφαλιά του Χριστογεώργου.

Στο 80ο λεπτό ο VAR κάλεσε τον διαιτητή για αναβάθμιση κάρτας του Μπραχίμι για χτύπημα στον Αϊτόρ και η ΤΣΣΚΑ έμεινε με δέκα παίκτες στην τελική ευθεία του αγώνα.

Στο 86' ο κίπερ της ΤΣΣΚΑ νίκησε σε τετ α τετ τον Αϊτόρ και εν συνεχεία ο Αποστολάκη αστόχησε με εκτός πειροχής σουτ και στο 90+4' ο ΟΦΗ βρήκε το τρίτο γκολ που σφράγισε τον θρίαμβο. Ο Νικολάου ανέβηκε από τα αριστερά, πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος με άψογο σουτ από το όριο της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας (86΄Νικολάου), Πούγγουρας, Σιέλης, Αθανασίου, Αποστολάκης, Ανδρούτσος (76΄ Κανελλόπουλος), Μπουχαλάκης (65΄Ντίκμαν) Αϊτόρ, Νους (76΄Ισέκα), Φούντας (65΄Καραχάλιος).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Λαπούκοβ, Παστόρ (56΄Μπραχίμι), Ιβάνοβ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοβ (75΄Περέιρα), Εμπόνγκ, Γκαμπίν, Σένσι, Ετό (56΄Ίτου), Πίττας, Γοδόι (64΄Σβαρτς).