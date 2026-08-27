Βασίλ Λέφσκι: Το ιστορικό γήπεδο των Βαλκανίων που θα φιλοξενήσει τρεις ελληνικές ομάδες σε ένα καλοκαίρι

Μετά τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, ήρθε η σειρά του ΟΦΗ να παίξει στο «Vasil Levski» της Σόφιας στη Βουλγαρία και το Gazzetta σας ξεναγεί σε αυτό. Αποστολή - Σόφια: Νότης Χάλαρης.

Αρχικά το επισκέφτηκε ο Παναθηναϊκός για να παίξει με τη ΤΣΣΚΑ 1948, έπειτα ήρθε η ΑΕΚ για να κοντραριστεί με τη Λέφσκι Σόφιας και τώρα ήρθε η σειρά του ΟΦΗ όπου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (27/08, στις 21:00 LIVE από το Gazzetta) για να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το League Phase.

Μιλάμε για το εθνικό στάδιο της Βουλγαρίας, το «Vasil Levski», χωριτηκότητας 40.000 θέσεων που αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της χώρας αλλά και των Βαλκανίων. Εκεί όπου οι Κρητικοί θα γίνουν η τρίτη ελληνική ομάδα μόνο στα φετινά ευρωπαϊκά προκριματικά (!) που θα δώσει τη δική της μάχη για πρόκριση.

Το Gazzetta μπήκε στο συγκεκριμένο γήπεδο και σας ξεναγεί στο ιδιαίτερο στάδιο της Σόφιας, ξεκινώνοντας από το γεγονός ότι μιλάμε για ένα μνημείο. Έτσι άλλωστε ήθελαν να παρουασιάζεται οι αρχητέκτωνες του όταν φτιάχτηκε, εξού και η επιβλητική είσοδος με τις κολόνες και τα μάρμαρα που έχει.

Έλαβε άδεια για τη δημιουργία του το 1949 και το 1953 άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό, εξυπηρετώντας αγώνες διαφόρων αθλημάτων πέρα από το ποδόσφαιρο και έκτοτε έκανε μόλις μία μεγάλη ανακαίνιση το 2002 και αυτή για συμβεί χρειάστηκαν πέντε ολόκληρα χρόνια λόγω προβλημάτων στη χρηματοδότηση και τις άδειες.

Πρόκειται για ένα γήπεδο που έχει κρατήσει πολλά πράγματα από το παρελθόν, δεν μοιάζει με άλλα στάδια της Ευρώπης και οι χώροι που διαθέτει πριν μπεις στον αγωνιστικό χώρο, σου προκαλούν ένα δέος καθώς υπάρχει σχεδόν... παντού η ιστορία της Βουλγαρίας με το πέρασμα των χρόνων.

Εκεί άλλωστε στεγάζεται και το Museum of Sport όπου είναι εκθέμματα από την αθλητική ιστορία της χώρας. Από εκεί και πέρα, ένα σημαντικό tip είναι ότι πριν γίνει γήπεδο, το Vasil Levski χρησιμοποιούταν ως... σκουπιδότοπος από τους κατοίκους της περιοχής ενώ για να πάρει τη σημερινή μορφή του, έπρεπε να κατεδαφιστούν δύο γήπεδα σε εκείνο το σημείο.

Χωράει κάτι παραπάνω από 40.000 θέσεις, έχουν πανηγυριστεί σπουδαίες νίκες τόσο σε συλλογικό όσο και εθνικό γήπεδο όμως δεν αναφέραμε το πιο σημαντικό.

Γιατί «Vasil Levski»; Ο Βασίλ Λέφσκι δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο ή τον αθλητισμό. Πρόκειται για μία σπουδαία προσωπικότητα τον 19ο αιώνα για την Βουλγαρία καθώς ήταν Εθνικός Ήρωας και επαναστάτης ενώ υπήρξε οργανωτής της Βουλγαρικής Εθνικής Επανάστασης , ιδρυτής της Εσωτερικής Επαναστατικής Οργάνωσης και είναι γνωστός ως Απόστολος της Ελευθερίας.

Γεννήθηκε το 1837 και εκτελέστηκε σε ηλικία μόλις 35 ετών, ωστόσο πρόλαβε να περάσει το όνομα του με μεγάλα γράμματα στη βουλγάρικη ιστορία, με αποτέλεσμα το γήπεδο να λάβει το δικό του όνομα και μία τεράστια εικόνα του να κοσμεί την είσοδο του γηπέδου.