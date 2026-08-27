Η φωτιά μεγάλωσε και τώρα ποιος την σβήνει!

Ο ΟΦΗ ταξιδεύει στη Σόφια προκειμένου να αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα play offs του Europa League.

Οι Κρητικοί έχουν ένα τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη τους με 3-0 στον πρώτο αγώνα. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη ήταν άκρως αποτελεσματικό, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και τώρα είναι έτοιμος να πετύχει έναν μεγάλο στόχο.

Η είσοδος στη League Phase του Europa League αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον ΟΦΗ, που έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν. Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ήρθε και η νίκη στην πρεμιέρα με τον Βόλο και η ψυχολογία της ομάδας είναι στα ύψη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η υπόθεση πρόκριση τελείωσε και θα πάει απόλυτα συγκεντρωμένος στη ρεβάνς.

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Δεν έχει βέβαια λόγο να ρισκάρει, θα προσπαθήσει να είναι συμπαγής και να κρατήσει το μηδέν. Το Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.95 στη Novibet.

Το θετικό για τον Κόντη είναι ότι δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών, με την αποστολή να είναι πρακτικά πλήρης. Μάλιστα οι Κρητικοί θα έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους και θέλουν να γυρίσουν με ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα.

Την Κυριακή ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη για το πρωτάθλημα όμως άπαντες σκέφτονται μόνο το ματς με την ΤΣΣΚΑ. Η ισοπαλία στο ημίχρονο προσφέρεται σε απόδοση 2.30 στη Novibet.

Οι Βούλγαροι έρχονται πιο ξεκούραστοι σε αυτή την αναμέτρηση καθώς ζήτησαν και πήραν αναβολή για το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής απέναντι στη Λοκομοτίβ.

Έχουν πίστη για την ανατροπή αλλά ο ΟΦΗ έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα σε κάθε έδρα. Η ΤΣΣΚΑ πρέπει να ρισκάρει και να μπει δυνατά στην αναμέτρηση καθώς το έργο που έχει μπροστά της είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό θέλουν να εκμεταλλευτούν οι Κρητικοί και να είναι αυτοί που θα χαμογελάσουν στο τέλος.

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