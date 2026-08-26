Η προοπτική του να παίξει σε Πρωταθλήματα ανώτερα του ελληνικού οδηγούν τον Γκουστάβο Πουέρτα στο να έχει μία συγκεκριμένη στάση σε αυτήν την φάση.

Όπως έχετε ήδη διαβάσει σχετικά στο Gazzetta ο Ολυμπιακός έκανε άλλη μία μεταγραφική... επίθεση για τον διεθνή Κολομβιανό χαφ, Γκουστάβο Πουέρτα, προσφέροντας τα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας του. Τον συγκεκριμένο παίκτη ήταν ξεκάθαρο ότι τον ήθελαν και τον θέλουν και αρκετές ακόμα ομάδες ωστόσο σύμφωνα με τις ισπανικές πηγές υπάρχει ένα θέμα που επηρεάζει το ποσό που ζητά η Ρασίνγκ Σανταντέρ.

Είναι το γεγονός ότι η Λεβερκούζεν έχει το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη οπότε η Σανταντέρ δεν υποχωρεί εύκολα και λόγω αυτής της συνθήκης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της AS - που ήδη έχει αναφερθεί - υπάρχει η προοπτική της Μπενφίκα που έχει κάνει πρόταση αλλά και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Αϊντραχτ Φρανκφούρτης για τον παίκτη. Με δεδομένες αυτές τις ομάδες που τον θέλουν ο Πουέρτα δείχνει να προτιμά μία Λίγκα πιο καλή από την ελληνική. Διαφαίνεται ότι δεν πείθεται ως προς το ελληνικό Πρωτάθλημα και κοιτάζει ένα από τα μεγάλα Πρωταθλήματα.