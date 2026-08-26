Ο Ολυμπιακός κάνει μία τελευταία προσπάθεια για την απόκτηση του Γκουστάβο Πούερτα, με τους Ερυθρόλευκους να προσφέρουν στη Σανταντέρ τα 16 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας του.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να φέρει στην Ελλάδα τον Γκουστάβο Πούερτα, με τους Πειραιώτες να κανουν «all in» και να είναι έτοιμοι να πληρώσουν στην Ρασίνγκ Σανταντέρ την ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνουν τον Κολμβιανό να πιάσει λιμάνι.

Οι Ερυθρόλευκοι δεν «παίζουν» μόνοι τους βέβαια, καθώς ο 23χρόνος μέσος έχει προτάσεις και από άλλους συλλόγους της Ευρώπης, ωστόσο φαίνεται πως είναι πρόθυμος σε μία μετακόμιση στην Ελλάδα, καθώς θεωρεί τον Ολυμπιακό τον ιδανικό προορισμό για την ανέλιξη της καριέρας του.

Ο Πουέρτα που παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι ήταν ένας εκ των βασικών πρωταγωνιστών της περσινής πορείας της Σανταντερ, η οποία κέρδισε την άνοδο στη La Liga.

Την περασμένη σεζόν ο διεθνής Κολομβιανός έπαιξε σε 34 ματς με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας, έχοντας 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Χαλ είχε 31 συμμετοχές με 1 γκολ, ενώ στη Λεβερκούζεν μέτρησε 10 συμμετοχές.

Παράλληλα με την υπόθεση του Πουέρτα, που φαίνεται ότι μπαίνει στην τελική της ευθεία, ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις συζητήσεις με τη Γουέστ Χαμ για την απόκτηση του Έντσον Άλβαρες και με τη Σεβίλλη για το Ρούμπεν Βάργκας. Ο Ελβετός επιθετικός δεν έχει κλείσει ακόμη με τους Πειραιώτες, παρά τις διαπραγματεύσεις με τους Ισπανούς, τη στιγμή που οι Ερυθρόλευκοι έχουν και άλλα ονόματα εξτρέμ στη λίστα τους.