Ο Πάμπλο Γκαρθία θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ράσινγκ Σανταντέρ και η Marca αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός προσέφερε περισσότερα χρήματα στην Μπέτις.

Στη Ράσινγκ Σανταντέρ θα συνεχίσει εν τέλει την καριέρα του ο Πάμπλο Γκαρθία, που βρέθηκε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τις περασμένες ημέρες, όσον αφορά τη θέση του εξτρέμ.

Ο 20χρονος άσος μετακομίζει από την Μπέτις στην νεοφώτιστη ομάδα της La Liga, που σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ πλήρωσε περί τα 5.5 εκατ. ευρώ στους Ανδαλουσιανούς για να αποκτήσει το 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Ολυμπιακός προσέφερε περισσότερα χρήματα από τα άλλα κλαμπ στην Μπέτις, ωστόσο ο Γκαρθία δεν πείστηκε για να μετακομίσει στην Ελλάδα.

«Ενδιαφέρον για τον ταλαντούχο παίκτη από τη Σεβίλλη εκδήλωσε πριν από λίγες ημέρες και ο Ολυμπιακός, και παρόλο που προσέφερε υψηλότερο ποσό μεταγραφής που έπεισε τον σύλλογο της Ανδαλουσίας, αυτό δεν ήταν αρκετό για να πείσει τον παίκτη να μετακομίσει στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.