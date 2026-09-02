Ολυμπιακός: Ο Πουέρτα ως Νο1 και οι πιο ακριβές μεταγραφές στην Ελλάδα
Ο Ολυμπιακός... διαλύει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα καθώς από τα δικά του ταμεία βγήκε ένα ποσό που θα φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που πλήρωσαν για τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ με το ποσό να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα που είχε στη Ράσινγκ Σανταντέρ ενώ το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα ο Πουέρτα έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα και προφανώς και η Νο1 ever μεταγραφή των Πειραιωτών. Ας δούμε πιο κάτω τις πιο ακριβές κινήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα από ομάδες.
Οι τοπ αγορές ελληνικών ομάδων
- Γκουστάβο Πουέρτα - 20 εκατ. ευρώ - 2026 - Ολυμπιακός
- Ζλάτκο Ζάχοβιτς - 13,5 εκατ. ευρώ - 1999 - Ολυμπιακός
- Ζιοβάνι - 12 εκατ. ευρώ - 1999 - Ολυμπιακός
- Χρήστος Ζαφείρης - 10+2 εκατ. ευρώ - 2025 - ΠΑΟΚ
- Ντιόγκο - 9 εκατ. ευρώ - 2008 - Ολυμπιακός
- Ίμρα Λούζα - 8 με 9 εκατ. ευρώ - 2026 - Παναθηναϊκός
- Λάγιος Ντέταρι - 8,7 εκατ. ευρώ - 1988 - Ολυμπιακός
- Αρμάντο Γκονζάλες - 8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους - 2026 - Ολυμπιακός
- Τζιμπρίλ Σισέ - 8 εκατ. ευρώ - 2009 - Παναθηναϊκός
- Μιχάλης Κωνσταντίνου - 8 εκατ. ευρώ - 2001 - Παναθηναϊκός
- Φακούντο Πελίστρι - 8 εκατ. ευρώ (6 εκατ. ευρώ συν 2 εκατ. ως bonus) - 2024 - Παναθηναϊκός
- Σαντίνο Αντίνο - 8 εκατ. ευρώ - 2026 - Παναθηναϊκός
- Φερνάντο Μπελούτσι - 7,4 εκατ. ευρώ - 2007 - Ολυμπιακός
- Μπιορν Ένγκελς - 7,2 εκατ. ευρώ - 2017 - Ολυμπιακός
- Ντανιέλ Ποντένσε - 7 εκατ. ευρώ - 2018 - Ολυμπιακός
- Τετέ - 7 εκατ. ευρώ - 2024 - Παναθηναϊκός
- Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς - 6.5 + εκστ. ευρώ - 2026 - Ολυμπιακός
- Λόβρο Μάγιερ - 6+ εκατ. ευρώ - 2026 - ΑΕΚ
- Μάρκους Πέντερσεν - 6+2 εκατ. ευρώ - 2026 - Ολυμπιακός
- Ρομπέρτο - 6 εκατ. ευρώ - 2014 - Ολυμπιακός
- Ντουντού Σεαρένσε - 6 εκατ. ευρώ - 2008 - Ολυμπιακός
- Αλμπερτ Ριέρα - 6 εκατ. ευρώ - 2010 - Ολυμπιακός
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