Ο Κολομβιανός χαφ έγινε by far η πιο ακριβή μεταγραφή ελληνικής ομάδας αφήνοντας στη 2η θέση τον Ζάχοβιτς το 1999, που ήταν πάλι μεταγραφή του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός... διαλύει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα καθώς από τα δικά του ταμεία βγήκε ένα ποσό που θα φτάσει στα 20 εκατ. ευρώ. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αυτοί που πλήρωσαν για τη μεταγραφή του 23χρονου χαφ με το ποσό να φτάνει τα 16 εκατ. ευρώ που είναι η ρήτρα που είχε στη Ράσινγκ Σανταντέρ ενώ το κόστος της συγκεκριμένης μετακίνησης άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ.

Με αυτά τα δεδομένα ο Πουέρτα έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα και προφανώς και η Νο1 ever μεταγραφή των Πειραιωτών. Ας δούμε πιο κάτω τις πιο ακριβές κινήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα από ομάδες.

Οι τοπ αγορές ελληνικών ομάδων