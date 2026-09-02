Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Τετάρτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πριν από αυτά όμως συντονιστείτε στις 12:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και το Gazz Floor για να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις υποθέσεις στο ελληνικό μπάσκετ. Αργότερα στις 14:00 παραμείνετε στο YouTube γιατί έρχονται οι Galacticos Live by Interwetten με όλο το ρεπορτάζ αναφορικά με τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις των ομάδων της Superleague.

Η δράση ξεκινάει στις 17:00 (ΣΚΑΙ) με τον Νέστο Χρυσόυπολης να υποδέχεται στην Καβάλα την ΑΕΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Αργότερα στις 20:00 (ΣΚΑΙ) ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί εκτός έδρα με την ΑΕΛ Novibet και στις 22:15 ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ.

Ακόμη στις 19:00 (Nova Sports Start) η Ουντινέζε θα φιλοξενήσει τη Βενέτσια για το Κύπελλο Ιταλίας και στις 21:45 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Οσνάμπρικ την Μπάγερν Μονάχου για το Κύπελλο Γερμανίας.

Τέλος στο βόλεϊ, η Ελλάδα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Σερβία στο πλαίσιο των προημιτελικών του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Γυναικών.

Οι μεταδόσεις της ημέρας