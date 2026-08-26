Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας, καθώς η Μπολόνια φαίνεται πως εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ελβετού εξτρέμ.

Την ώρα που ο Ρούμπεν Βάργκας πιέζει να πιάσει λιμάνι, η Μπολόνια σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία φαίνεται να τον έχει βάλει στα «ραντάρ» της και να κάνει το θέμα για τον Ολυμπιακό λίγο πιο περίπλοκο...

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Μπολόνια έχει ήδη έρθει σε επαφή με τη Σεβίλλη για τον 28χρονο εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Στο λιμάνι, πάντως, δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα από την εξέλιξη, διότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση, έχοντας συμφωνήσει με τον Βάργκας στους προσωπικούς όρους και μένει μόνο το «ναι» της Σεβίλλης με τις δύο ομάδες να παραμένουν σε διαπραγματεύσεις.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας της Ανδαλουσίας απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το μέλλον του Ελβετού εξτρέμ:«Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο κατά 100%».

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, το «TuttoMercato» και ο Φεντερίκο Φεράρα αναφέρουν πως ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Σεβίλλη για ένα ποσό 12 εκατ. ευρώ, συν 2 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Στη συμφωνία προβλέπεται επίσης ποσοστό 10% για τους Ισπανούς από ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του Βάργκας.