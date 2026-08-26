Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta ο Κλεμάν Ζολιμπουά είναι παίκτης της Κηφισιάς, η οποία ανακοίνωσε την αγορά του από τη Ροντέ.

Όπως είχαμε αναφέρει, ο Κλεμάν Ζολιμπουά είναι ο νέος κεντρικός αμυντικός της Κηφισιάς και πλέον η μεταγραφή πήρε επίσημη μορφή. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε την αγορά του Γάλλου στόπερ από τη Ροντέ.

Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του και από το 2025 έπαιζε στη Ροντέ. Προέρχεται από σεζόν με 29 εμφανίσεις στη Ligue 2, έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ ήταν στα πλάνα της ομάδας του και φέτος, καθώς αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όμως η μεγάλη οικονομική προσφορά της Κηφισιάς «δελέασε» τους Γάλλους να πουν το «ναι».

H ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή από την Rodez AF του Clément Jolibois Houilliez, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός.

Γεννημένος στις 3 Σεπτεμβρίου 1997 στη Γαλλία, ο Clément Jolibois Houilliez ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τα τμήματα υποδομής της Évreux FC 27 και, εν συνεχεία, της Stade Rennais FC.

Ακολούθως αγωνίστηκε σε FC Rouen 1899 και CMS Oissel, πριν πάρει μεταγραφή για την Angoulême Charente FC. Το καλοκαίρι του 2022 μετακόμισε στην US Creteil – Lusitanos, στην οποία παρέμεινε για δύο χρόνια με συνολικό απολογισμό τις 52 συμμετοχές σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Το 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της Bourg-en-Bresse (30 συμμετοχές), ενώ την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν μέλος της Rodez AF, όπου κατέγραψε 30 συμμετοχές σε Ligue 2 και Coupe de France.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».