Ο Άρης άρχισε την προετοιμασία του για την Κηφισιά, με τον Γιαννιώτα να επιστρέφει σε ατομικό πρόγραμμα.

Στις προπονήσεις επέστρεψαν το πρωί της Τετάρτης (14/10) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, μετά το ρεπό της Τρίτης, με την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, την Κυριακή 18/10, στις 20:00, να περνά πλέον σε πρώτο πλάνο.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από τη νίκη επί του Βόλου Elabet, ένα αποτέλεσμα που βελτίωσε την ψυχολογία και τη βαθμολογική τους θέση, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να θέλει πλέον συνέχεια τόσο στα αποτελέσματα όσο και στα θετικά στοιχεία που παρουσίασε η ομάδα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο του τελευταίου αγώνα.

Το θετικό νέο της ημέρας ήταν η επιστροφή του Γιάννη Γιαννιώτα σε ατομικό πρόγραμμα. Ο έμπειρος εξτρέμ θα προσπαθήσει τις επόμενες ημέρες να ανεβάσει ρυθμούς και να προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής. Αντίθετα, οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών και δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να βρίσκονται κοντά σε επιστροφή.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε νευρομυϊκή ενεργοποίηση, παιχνίδια διατήρησης της μπάλας με υπεραριθμία, μπλοκ ταχυδύναμης και παιχνίδια μικρών αριθμητικών σχέσεων υψηλής έντασης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τετάρτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals (18/10, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Το σημερινό πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδια διατήρησης της μπάλας με υπεραριθμία, ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με παιχνίδια μικρών αριθμητικών σχέσεων υψηλής έντασης.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα.

Αύριο, Πέμπτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση).»