Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στη Λεωφόρο την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στην επιστροφή του Τριφυλλιού στη φυσική του έδρα.

Όπως είναι γνωστό εδώ και μήνες, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όμως το «Απόστολος Νικολαΐδης» θα παραμείνει... ενεργό, καθώς παραχωρήθηκε στην Κηφισιά. Πάντως, η επιστροφή των φίλων του Τριφυλλιού στις εξέδρες της φυσικής έδρας του συλλόγου δεν θα αργήσει!

Από την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προέκυψε ότι η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα υποδεχτεί τους Πράσινους στη Λεωφόρο, στην 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 15-17 Σεπτεμβρίου.

Μαζί με την ομάδα του Παναθηναϊκού θα επιστρέψει και ο κόσμος στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς, όπως είναι λογικό, η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά προβλέπει πως στο μεταξύ τους ματς στη Λεωφόρο θα ανοίξουν κανονικά οι εξέδρες για τους φίλους των Πράσινων, ενώ κόντρα στο Τριφύλλι είναι το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο θα ανοίξει η Θύρα 13.

Θυμίζουμε πως ο παραπάνω όρος ίσχυε και στην αντίστοιχη συμφωνία που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός με την Athens Kallithea για την παραχώρηση του «Απόστολος Νικολαΐδης» τη σεζόν 2024-25.

Από εκεί και πέρα, από την κλήρωση του Κυπέλλου ξεκαθάρισε και η ημερομηνία του εξ αναβολής αγώνα των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα, καθώς αμφότερες ζήτησαν κλειδάριθμο, ώστε να μην αγωνιστούν τη 2η αγωνιστική της League Phase, προκειμένου να διεξαχθεί το μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ στις 9 Σεπτεμβρίου.

Με άλλα λόγια, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο θα αντιμετωπίσει δύο φορές μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας την ομάδα με την οποία μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής, τον Παναθηναϊκό.