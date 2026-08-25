Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, υπάρχει οριστική συμφωνία της Κηφισιάς τόσο με την Ροντέ όσο και με τον Κλεμάν Ζολιμπουά, για την αγορά του Γάλλου στόπερ.

Ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς πρέπει να θεωρείται ο Κλεμάν Ζολιμπουά. Όπως είχαμε αναφέρει το κλαμπ των Βορείων Προαστίων είχε καταθέσει μεγάλη πρόταση στη Ροντέ για την αγορά του Γάλλου στόπερ και πλέον, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta, υπάρχει οριστική συμφωνία τόσο με τον σύλλογο της Αττικής όσο και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Πρόκειται για 28χρονο σέντερ μπακ, ο οποίος έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί και ως αμυντικό χαφ. Είναι δεξιοπόδαρος και υψηλόσωμος, έχοντας ύψος 1.92μ και πέρα από την ικανότητα του στον αέρα προσθέτει επιπλέον εμπειρία στο κέντρο της άμυνας του Σεμπάστιαν Λέτο.

Σε όλη του την καριέρα έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του και από το 2025 ανήκει στη Ρόντε. Προέρχεται από σεζόν με 29 εμφανίσεις στη Ligue 2, έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ, ενώ ήταν στα πλάνα της ομάδας του και φέτος, καθώς αγωνίστηκε στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, όμως η σημαντική οικονομική προσφορά της Κηφισιάς «δελέασε» τους Γάλλους να πουν το «ναι».

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή με τις σχετικές ανακοινώσεις και ο Ζολιμπουά θα τεθεί στη διάθεση του «Σέμπα» ώστε να πιάσει δουλειά ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων της Κηφισιάς στο πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το κυριακάτικο ματς με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.