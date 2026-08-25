Βάργκας - Ολυμπιακός: Συμφωνία με τον 28χρονο εξτρέμ λένε στην Ιταλία
Ταρακούνησαν τα... νερά οι Ιταλοί με την υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό καθώς ο 28χρονος εξτρέμ αποτελεί τον πρώτο στόχο της ομάδας για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.
Σύμφωνα με το «Tuttomercatoweb», οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν σε όλα με τον Ελβετό ποδοσφαιριστή όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές των δύο πλευρών και έτσι η μεταγραφή του έχει μπει στην τελική ευθεία.
Η ίδια πηγή τονίζει ότι ενδεχομένως, ακόμα και τις επόμενες ώρες, να έχουμε οριστική κατάληξη στην υπόθεση, με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει την προσφορά του στα 12 + 2 εκατ. ευρώ και ποσοστό μεταπώλησης στο 10%.
🚨 EXCL. Olympiacos llega a un acuerdo con Rubén Vargas.— Federico Ferrara (@fede_ferrara1) August 24, 2026
La operación se cerrará en las próximas horas por 12M€ + 2 en variables y un 10% de futura venta.
AVANTI!@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/ekCvkxB3pY
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