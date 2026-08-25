Ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παραχώρησης του Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος απασχολεί τον Ολυμπιακό.

Ο Ρούμπεν Βάργκας αποτελεί βασικός στόχος του Ολυμπιακού για τη μεσοεπιθετική του αναβάθμιση, όμως μέχρι στιγμής οι Πειραιώτες δεν έχουν καταφέρει να κλείσουν τη μεταγραφή του Ελβετού εξτρέμ, ο οποίος δεν υπολογίζεται στη Σεβίλλη.

Ο αθλητικός διευθυντής των Ανδαλουσιανών, Χοσέ Ιγκνάσιο Ναβάρο, σε ερώτηση του για το μέλλον του Βάργκας τόνισε πως οι διπραγματεύσεις για το μέλλον του είναι σε εξέλιξη.

«Στο ποδόσφαιρο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο κατά 100%. Όσον αφορά τον Ρουμπέν, η κατάσταση αξιολογείται, όμως δεν μπορούμε να πάρουμε ρίσκα.

Είναι ένα από τα προβλήματα που δημιουργούνται όταν η μεταγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή ενώ οι ομάδες αγωνίζονται. Δεν μπορούμε να ρισκάρουμε με εκείνον όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις», είπε για τον Βάργκας.