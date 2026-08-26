Βαλένθια - Μπέτις 0-1: Οι Ανδαλουσιανοί άλωσαν το «Μεστάγια» στο ντεμπούτο Μαφέο

Νίκος Κικίδης
Βαλένθια - Μπέτις 0-1: Οι Ανδαλουσιανοί άλωσαν το «Μεστάγια» στο ντεμπούτο Μαφέο

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Η Μπέτις πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 1-0 στην έδρα της Βαλένθια, η οποία είδε τον Πάμπλο Μαφέο να πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματά της ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Στο δρόμο των επιτυχιών παρέμεινε η Μπέτις, η οποία άλωσε την έδρα της Βαλένθια με 1-0 και έκανε το 2/2 στο ξεκίνημά της στη La Liga. Με τον Πάμπλο Μαφέο να παίρνει φανέλα βασικού και να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τις Νυχτερίδες ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να κρατήσουν στο μηδέν τους Βερδιμπλάνκος μέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.

Στο 83΄ωστόσο το γκολ του Γκαρθία έκανε τη διαφορά για τη Μπέτις, η οποία απέφυγε με το τρίποντο από μια απαιτητική έδρα και έφτασε τους έξι βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά τις δυο πρώτες αγωνιστικές. Από την πλευρά του, ο Μαφέο δεν ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά αγωνίστηκε έως το 55΄με το παιχνίδι να κυμαίνεται στο 0-0 μέχρι εκείνο το σημείο.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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