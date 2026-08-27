Οι 36 ομάδες που θα αγωνιστούν στη League Phase του Europa League και οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΟΦΗ.

Ο ΟΦΗ έκανε «περίπατο» στα Play Offs του Europa League, καθώς απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με δυο νίκες και έκλεισε θέση στη League Phase, όπου τον... περίμενε ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8, 14:00) οι δυο ομάδες θα μάθουν τους 8 αντιπάλους τους στη διοργάνωση, καθώς πλέον είναι γνωστές και οι 36 ομάδες που θα αγωνιστούν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Οι Πειραιώτες θα τοποθετηθούν στο 1ο Pot και οι Κρητικοί στο 4ο. Φυσικά, οι δυο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τεθούν αντιμέτωπες σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Οι 36 ομάδες του Europa League

Pot 1:

Λεβερκούζεν

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Μίλαν

Λιόν

Άλκμααρ

Ολυμπιακός

Ρεάλ Σοσιεδάδ

Μαρσέιγ

Pot 2:

Φερεντσβάρος

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Ερυθρός Αστέρας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Σάλτσμπουργκ

Σέλτικ

Σπάρτα Πράγας

Ρεν

Άντερλεχτ

Pot 3:

Στουρμ Γκρατς

Λεχ Πόζναν

Κρίσταλ Πάλας

Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ

Τσέλιε

Γιαγκελόνια

Θέλτα

Χόφενχαϊμ

Pot 4: