Europa League: Οι 36 ομάδες και οι πιθανοί αντίπαλοι Ολυμπιακού και ΟΦΗ
Ο ΟΦΗ έκανε «περίπατο» στα Play Offs του Europa League, καθώς απέκλεισε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με δυο νίκες και έκλεισε θέση στη League Phase, όπου τον... περίμενε ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν.
Το μεσημέρι της Παρασκευής (28/8, 14:00) οι δυο ομάδες θα μάθουν τους 8 αντιπάλους τους στη διοργάνωση, καθώς πλέον είναι γνωστές και οι 36 ομάδες που θα αγωνιστούν στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.
Οι Πειραιώτες θα τοποθετηθούν στο 1ο Pot και οι Κρητικοί στο 4ο. Φυσικά, οι δυο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τεθούν αντιμέτωπες σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.
Οι 36 ομάδες του Europa League
Pot 1:
- Λεβερκούζεν
- Μπενφίκα
- Γιουβέντους
- Μίλαν
- Λιόν
- Άλκμααρ
- Ολυμπιακός
- Ρεάλ Σοσιεδάδ
- Μαρσέιγ
Pot 2:
- Φερεντσβάρος
- Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
- Ερυθρός Αστέρας
- Ντινάμο Ζάγκρεμπ
- Σάλτσμπουργκ
- Σέλτικ
- Σπάρτα Πράγας
- Ρεν
- Άντερλεχτ
Pot 3:
- Στουρμ Γκρατς
- Λεχ Πόζναν
- Κρίσταλ Πάλας
- Μπόρνμουθ
- Σάντερλαντ
- Τσέλιε
- Γιαγκελόνια
- Θέλτα
- Χόφενχαϊμ
Pot 4:
- Μπεσίκτας
- Τορεένσε
- Χάποελ Μπερ Σεβά
- Ναϊμέγκεν
- Ομόνοια
- Αραράτ
- ΟΦΗ
- Λίλεστρομ
- Λέφσκι Σόφιας
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.