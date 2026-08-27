Ο Ολυμπιακός έφερε στην Αθήνα τον διεθνή Νορβηγό μπακ, Μάρκους Πέντερσεν, για να γίνει και τυπικά παίκτης του.

Ο Ολυμπιακός - όπως είχατε διαβάσει από νωρίς στο Gazzetta - έκλεισε τον παίκτη της Τορίνο με ένα ποσό 6+2 εκατ. ευρώ (και ενώ στην Ιταλία ο Ρούντι Γκαλέτι έκανε λόγο και για ποσοστό μεταπώλησης 10%). Από την άλλη ο 26χρονος Πέντερσεν έφτασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα με πτήση από το Μιλάνο, ώστε να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό ως το 2030.

Ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, όπου αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα σε Μόλντε και Φέγενορντ, προτού μετακομίσει το 2025 στην Τορίνο, με την οποία έχει καταγράψει 64 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ.

Είναι κυρίως δεξιός μπακ, αλλά μπορεί να αγωνιστεί και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ). Με την έλευσή του καλύπτεται το κενό μετά την αποχώρηση του Μαφέο και σε μία θέση όπου υπάρχουν οι Σάλιακας και Ροντινέϊ.