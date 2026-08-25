Ο Ρούμπεν Βάργκας δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα της Σεβίλλης και στην Ισπανία αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Μετά το ρεπορτάζ από την Ιταλία και στην Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι ο Ρούμπεν Βάργκας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και πλέον απομένει το deal με τη Σεβίλλη για να έχουμε happy end.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 28χρονος εξτρέμ έχει δεχθεί την πρόταση από τους Πειραιώτες και περιμένει το τελικό «οκ» από τη Σεβίλλη για να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Όπως τονίζουν, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να έχουμε happy end και να θεωρείται ο Ελβετός ποδοσφαιριστής μέλος των «ερυθρολεύκων».