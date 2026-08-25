Βάργκας - Ολυμπιακός: Δεν προπονήθηκε και οδεύει προς... Πειραιά
Μετά το ρεπορτάζ από την Ιταλία και στην Ισπανία επιβεβαιώνουν ότι ο Ρούμπεν Βάργκας έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό και πλέον απομένει το deal με τη Σεβίλλη για να έχουμε happy end.
Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, ο 28χρονος εξτρέμ έχει δεχθεί την πρόταση από τους Πειραιώτες και περιμένει το τελικό «οκ» από τη Σεβίλλη για να μπει στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.
Όπως τονίζουν, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να έχουμε happy end και να θεωρείται ο Ελβετός ποδοσφαιριστής μέλος των «ερυθρολεύκων».
‼️ Rubén Vargas se ejercita en solitario a la espera de solucionar su salida del Sevilla.— ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) August 25, 2026
El suizo, que tendría un acuerdo con el Olympiakos, espera al entendimiento entre clubes para viajar a Greciahttps://t.co/KI3UqcaFS2 pic.twitter.com/PqfTUVlaDG
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