Βίντεο από την προπόνηση της Σεβίλλης: Η στιγμή που αποχωρεί ο Βάργκας κατόπιν συνομιλίας με τον προπονητή!

Ο Ρούμπεν Βάργκας αποχώρησε από την χθεσινή (20/08) προπόνηση της Σεβίλλης την ώρα που το όνομα του συνδέεται έντονα με μία μεταγραφή στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρίσκεται ολοένα και πιο κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους Ερυθρόλευκους και τη Σεβίλλη να βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο.

Μέχρι πρότινος οι δύο σύλλογοι είχαν διαφορές στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, ωστόσο ρεπορτάζ από το εξωτερικό υποστηρίζουν πως οι δύο πλευρές θα τα βρουν και σε αυτό το κομμάτι, με τους Πειραιώτες να προσφέρουν πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Μάλιστα ο ίδιος ο Βάργκας δεν έχει προπονηθεί τις τελευταίες μέρες με την ομάδα του, κάτι που δείχνει πως μία μεταγραφή έξω από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας είναι πολύ κοντά.

Αναλυτικότερα, ο 28χρόνος εξτρέμ έδωσε χθες (20/08) το «παρών» στο προπονητικό κέντρο του ισπανικού συλλόγου και παρακολούθησε την ομιλία του προπονητή, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, με τον ίδιο να αποχώρει από το γήπεδο όταν αυτή τελείωσε, χωρίς να προπονηθεί λόγω κάποιων μικρών ενοχλήσεων και είχε προγραμματιστεί να προπονηθεί με τους συμπαίκτες σήμερα Παρασκευή (21/08).

‼️ Rubén Vargas abandona la sesión del Sevilla tras la charla de Luis García Plaza y no se ejercita con sus compañeros este jueves debido a unas pequeñas molestiashttps://t.co/VUYddXcTxO pic.twitter.com/PY1S7VRirQ — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) August 20, 2026

Ωστόσο ούτε σήμερα βρέθηκε στην προπονήση της ομάδας, με τις φήμες για την αποχώρηση του από τη Σεβίλλη να αυξάνονται.