Ο προπονητής της Σεβίλλης παραδέχθηκε τη μεταγραφή του Βάργκας: «Φεύγει, δεν θα πάρω ρίσκο να τραυματιστεί»

Τις άμεσες εξελίξεις για τον Ρούμπεν Βάργκας επιβεβαίωσε ο προπονητής της Σεβίλλης, Λουίς Γκαρθία Πλάθα, τονίζοντας ότι ο παίκτης είναι στην έξοδο.

Κοντά στην έξοδο από τη Σεβίλλη είναι ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Ρούμπεν Βάργκας, όπως παραδέχθηκε και ο προπονητής των Ανδαλουσιανών, Λουίς Γκαρθία Πλάθα.

Συγκεκριμένα, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τα ματς πρωταθλήματος, ο Ισπανός τεχνικός κλήθηκε να μιλήσει για τις απουσίες εν όψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στον Βάργκας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να αποτελέσει επιλογή για την αναμέτρηση, αφού είναι κοντά στη μεταγραφή του σε άλλη ομάδα, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «καταστροφικό» τόσο για τον ίδιο, όσο και για τη Σεβίλλη το ενδεχόμενο να τραυματιστεί.

«Μου έχουν πει από την ομάδα ότι είναι πολύ κοντά στο να αποχωρήσει. Δεν θα ταξιδέψει και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας μεταγραφικής περιόδου.

Αν παίξει και τραυματιστεί, θα είναι καταστροφικό τόσο για τον ίδιο, όσο και για εμάς. Σε αυτή την περίπτωση χάνουμε τον Βάργκας, χάνουμε τα λεφτά της μεταγραφής και έτσι δεν θα μπορούμε ούτε να βρούμε αντικαταστάτη».