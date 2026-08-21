Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις με την Σεβίλλη.

Μια ανάσα από την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Οι διαπραγματεύσεις των Ερυθρολεύκων με την Σεβίλλη για τον 28χρονο εξτρέμ συνεχίζονται και θα υπάρξουν νέες επαφές τις επόμενες ώρες.

«Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στον Ρούμπεν Βάργκας. Οι διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλλη συνεχίζονται, αλλά δεν είναι 100% οριστικοποιημένες. Θα υπάρξουν νέες επαφές τις επόμενες ώρες», αναφέρει στο X ο Ματέο Μορέτο.

El Olympiacos se acerca a Ruben Vargas.



Las negociaciones con el Sevilla siguen su curso pero aun no están 100% cerradas.



Habrá nuevos contactos en las próximas horas. @marca https://t.co/RMaFKnUGCF — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 21, 2026

Σημερινά ισπανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Σεβίλλη με μία προσφορά 13+2 εκατομμυρίων ευρώ θα έδινε τον Ρούμπεν Βάργκας στον Ολυμπιακό. «Η Σεβίλλη ζητάει 15 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός προσφέρει 12 εκατ. ευρώ κι αν ξεπεράσει λίγο αυτό το νούμερο και προσφέρει το υπόλοιπο ποσό σε μπόνους, η Σεβίλλη θα ήταν ανοικτή στην πώληση του ακραίου της κυνηγού», αναφέρει χαρακτηριστικά η ABC.

Η επικείμενη μεταγραφή του Βάργκας στον Ολυμπιακό ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο τις τελευταίες ώρες μετά την είδηση της απουσίας του από την τελευταία προπόνηση της Σεβίλλης. Παρότι από τον σύλλογο της Ανδαλουσίας έγινε λόγος για ενοχλήσεις, τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι το μέλλον του στη Σεβίλλη είναι δυσοίωνο με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στην pole position για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ.