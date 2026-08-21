Ολυμπιακός: Η ώρα άφιξης του Αρμάντο Γκονζάλες στην Ελλάδα

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναμένεται να φτάσει σήμερα (21/08) το μεσημέρι στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τον επιθετικό που έψαχνε για να πλαισιώσει τον Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τους Ερυθρόλευκους να ολοκληρώνουν την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες από τη Τσίβας.

Η μεταγραφή του «Ορμίγκα» ή «μυρμήγκι», όπως είναι το παρατσούκλι του έκλεισε στα 8.6 εκατομμύρια ευρώ συν 2.5 εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 20%.

Ο 23χρόνος Μεξικός ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης (20/08) το υπερατλαντικό του ταξίδι από τη Γουαδαλαχάρα και θα φτάσει στην Ελλάδα σήμερα το απόγευμα. Αναλυτικότερα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής αναμένεται να φτάσει στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 14:35 για να ολοκληρώσει και επίσημα τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε πω οι Πειραιώτες προσέφεραν συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας στον διεθνή φορ, με τις ετήσιες απολαβές του παίκτη να φτάνουν το 1.500.000 εκατομμύριο ευρώ.