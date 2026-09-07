Ολυμπιακός: Με Σμαΐλοβιτς η αποστολή της Βοσνίας για τα τελευταία ματς του Τζέκο
«Παρών» στα παιχνίδια της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης για το... παράθυρο των αγώνων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στο Nations League θα είναι ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού είδε το όνομά του στις επιλογές του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, ενόψει των αγώνων με Πολωνία (25/9), Ρουμανία (28/9), Σουηδία (2/10) και ξανά Πολωνία (5/10).
Μάλιστα, οι εν λόγω αγώνες θα έχουν ιστορική σημασία για τη χώρα, αφού θα είναι τα τελευταία του σπουδαίου Έντιν Τζέκο με το εθνόσημο, καθώς ο πολύπειρος στράικερ έχει ανακοινώσει πως θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο Εθνικών ομάδων.
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