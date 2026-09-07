Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βοσνίας για τα παιχνίδια του Nations League, που θα αποτελέσουν το κύκνειο άσμα του Έντιν Τζέκο.

«Παρών» στα παιχνίδια της Εθνικής Βοσνίας Ερζεγοβίνης για το... παράθυρο των αγώνων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου στο Nations League θα είναι ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς.

Ο αμυντικός του Ολυμπιακού είδε το όνομά του στις επιλογές του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ, ενόψει των αγώνων με Πολωνία (25/9), Ρουμανία (28/9), Σουηδία (2/10) και ξανά Πολωνία (5/10).

Μάλιστα, οι εν λόγω αγώνες θα έχουν ιστορική σημασία για τη χώρα, αφού θα είναι τα τελευταία του σπουδαίου Έντιν Τζέκο με το εθνόσημο, καθώς ο πολύπειρος στράικερ έχει ανακοινώσει πως θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο Εθνικών ομάδων.