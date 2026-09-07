Τι συζητήθηκε ανάμεσα σε Γιάρεμτσουκ και Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιστροφή!

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είπε «επιστρέφω», αναγνώρισε τα λάθη του, ο Ολυμπιακός επίσης έχει αναγνωρίσει τα δικά του μετά τα όσα έγιναν πέρσι με τη μεταγραφή του Μεχντί Ταρέμι και ο Ουκρανός πάει ολοταχώς για την ευρωπαϊκή λίστα.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ το είπε καθαρά στους ανθρώπους του Ολυμπιακού πριν από τη σημερινή προπόνηση: «Επιστρέφω». Και αυτή τη φορά δεν ήταν μια κουβέντα της στιγμής. Ήταν κάτι που βγήκε από μέσα του. Με την ψυχή του.

Ο Ουκρανός επιθετικός γνωρίζει καλά ότι η προηγούμενη σεζόν στον Πειραιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, όμως πλέον δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του όσα τον κράτησαν μακριά από τον πραγματικό του εαυτό. Οι δύο πλευρές μίλησαν ανοιχτά. Χωρίς υπεκφυγές και χωρίς να κρυφτούν πίσω από δικαιολογίες.

Ο Γιάρεμτσουκ αναγνώρισε τα δικά του λάθη. Από την άλλη πλευρά, και ο Ολυμπιακός έκανε τη δική του αυτοκριτική. Στο μεγάλο κάδρο της υπόθεσης, οι «ερυθρόλευκοι» αναγνωρίζουν πως θα μπορούσαν να είχαν διαχειριστεί καλύτερα την κατάσταση με τον Ουκρανό. Ειδικά από τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ είχε νιώσει ότι η θέση του στην ομάδα άλλαξε απότομα.

Το σημείο που τον είχε «ξενερώσει» περισσότερο ήταν η ξαφνική παρουσία του Μεχντί Ταρέμι μπροστά του. Όταν είδε έναν ακόμη επιθετικό να αποκτά προτεραιότητα, ήταν λογικό να αισθανθεί πως τα δεδομένα είχαν αλλάξει εις βάρος του. Τώρα, όμως, το κλίμα είναι διαφορετικό. Και το σημαντικότερο είναι πως υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Ο Γιάρεμτσουκ δεν θέλει απλώς να επιστρέψει στον Πειραιά. Θέλει να επιστρέψει ως ο ποδοσφαιριστής που όλοι στον Ολυμπιακό πίστεψαν ότι μπορεί να γίνει.

Ο «καλός Γιάρεμτσουκ» παραμένει, άλλωστε, η καλύτερη μεταγραφή για τους «ερυθρόλευκους». Ένας φορ με ποιότητα, δύναμη, προσωπικότητα και κυρίως με την ικανότητα να τελειώνει τις φάσεις όταν η ομάδα τον χρειάζεται. Και αυτή τη φορά ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Να έχει το μυαλό του στον Πειραιά. Αυτό υποσχέθηκε στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Το «επιστρέφω» του Γιάρεμτσουκ, λοιπόν, δεν αφορά μόνο την επιστροφή του στην Ελλάδα. Αφορά την επιστροφή του στον ίδιο του τον εαυτό. Φυσικά, οι Πειραιώτες κοιτάζουν την αγορά για επιθετικό. Αν βρεθεί «κάτι καλό», θα το κυνηγήσει. Δεν είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα αποκτήσει παίκτη στη γραμμή κρούσης. Κοιτάζει πάντως την αγορά και αυτό δεν αμφισβητείται.

Όμως, απαιτείται προσοχή στη διαχείριση... Μην εμφανιστεί δηλαδή κάποιος επιθετικός που θα ξαναβάλει τον Γιάρεμτσουκ πιο πίσω στην ιεραρχία και ξενερώσει ξανά! Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Άλλωστε, ο φορ που ενδεχομένως θα αποκτηθεί (αν αποκτηθεί), θα είναι για τις εγχώριες διοργανώσεις.