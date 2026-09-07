Το Gazzetta βάζει κάτω τα αγωνιστικά δεδομένα και εξηγεί το τι θα χάσει ο Ολυμπιακό από την απουσία του Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο παιχνίδι με τον Βόλο ELABET δεν σόκαρε μόνο τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οι εξετάσεις έδειξαν κάταγμα στην κνήμη και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής υπολογίζεται ότι θα μείνει εκτός για 6 με 7 μήνες από τη δράση.

Δεν είναι ψυχολογικό το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αλλά (κυρίως) αγωνιστικό καθώς έχασε τον βασικό του φορ και την αφετηρία του πλάνου του αφού ο Μαροκινός επιθετικός ήταν ο πρώτος παίκτης που ξεκινούσε την πίεση κοντά στην περιοχή του αντιπάλου.

Το Gazzetta διαχωρίζει τις δύο κατηγορίες και σας εξηγεί τι θα χάσει αγωνιστικά ο Ολυμπιακός από την απουσία του 33χρονου φορ αλλά και πως βλέπει την επόμενη μέρα.

Η «αιχμή του δόρατος» στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Η απουσία του Ελ Καμπί φάνηκε σε μεγάλο βαθμό τον περασμένο Γενάρη, όταν ο Μαροκινός φορ χρειάστηκε να φύγει για τις υποχρεώσεις του Copa Africa με το Μαρόκο, με την πορεία του Ολυμπιακού να δείχνει... καθοδική. Ο λόγος βρίσκεται μόνο στο σκοράρισμα αλλά στη συνολική παρουσία του 33χρονου επιθετικού.

Ο ίδιος αποτελεί την αφετηρία για αυτό που ζητάει ο Βάσκος προπονητής. Το ασφυκτικό πρέσινγκ στον αντίπαλο και η πίεση κοντά στην περιοχή είναι ένα από βασικά ατού του τρόπου παιχνιδιού του Μεντιλίμπαρ με στόχο το εύκολο λάθος και τη δημιουργία προϋποθέσεων για γκολ. Ο Ελ Καμπί λοιπόν ήταν ο πρώτος παίκτης που έκανε αυτή τη δουλειά και μάλιστα, με εξαιρετικό τρόπο.

Ήξερε πώς να κινηθεί, είχε τρεξίματα, είχε ανάσες και ήταν μία μόνιμη παρουσία κοντά στους κεντρικούς αμυντικούς και τον τερματοφύλακα. Δεν είναι σύνηθες να βλέπεις έναν φορ να έχει τέτοια τρεξίματα και τόση προσήλωση στο πλάνο, κάτι που αποδείχθηκε και από τον Ταρέμι και από τον Κλέιτον που δεν γινόταν να κινηθούν σε αυτούς τους ρυθμούς.

Φυσικά, εκτός από το επιθετικό σκέλος, ο Ελ Καμπί ήταν και αυτό που λέμε «η άμυνα ξεκινάει από την επίθεση». Άρτιος στα ανασταλτικά του καθήκοντα χωρίς να επιτρέπει τα στόπερ να κυκλοφορούν την μπάλα άνετα ή να τη μεταφέρουν εύκολα από την άμυνα προς τα μπροστά.

Αυτό το «ένα άγγιγμα, ένα γκολ»

Ο Ελ Καμπί έχει ουκ ολίγες φορές χάσει και πέναλτι και τετ-α-τετ και τα... άχαστα που λέμε. Είναι στη ζωή ενός επιθετικού αυτά, ειδικά όταν παίρνει πάνω του τόσες τελικές προσπάθειες. Ωστόσο ο Ελ Καμπί έχει ένα συγκεκριμένο χάρισμα που για αυτόν τον λόγο ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να τον αφήσει στον αγωνιστικό χώρο για όλο το παιχνίδι ακόμα και αν δεν έχει κάνει κάτι αξιοσημείωτο.

Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Μαροκινός φορ έχει το χάρισμα να βρίσκει γκολ από το... πουθενά. Από μία χαμένη μπαλιά, από μία λάθος πάσα, από μία δυνατή μετάβαση. Το μυρίζεται που λέμε. Ξέρει που πρέπει να είναι και την κατάλληλη στιγμή για να εκτελέσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Ακόμα δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πως κατάφερε να βάλει εκείνο το ιστορικό γκολ στον τελικό του Conference League όπου το σώμα του και το κεφάλι του είχε διαφορετική στάση από εκεί που πήγε η μπάλα. Και άλλα τόσα τέρματα όπου ο διεθνής επιθετικός μπορεί από το... πουθενά να βρει.

Ακόμα ένα βασικό γρανάζι...

Πέρα από το κομμάτι του πλάνου και της ευχέρειας στο γκολ, ο Ελ Καμπί ήταν από τους λίγους του ρόστερ που παρέλαβε πριν 2,5 χρόνια ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μαροκινός έχει γαλουχηθεί με το πλάνο του Βάσκου προπονητή και είναι ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, το οποίο χάνεται μαζί με τους Τζολάκη, Ορτέγα, Ροντινέι, Κοστίνια και Μουζακίτη που αποχώρησαν τη φετινή σεζόν από το ερυθρόλευκο κλαμπ.

Ο Ελ Καμπί ήταν σε ένα ξεχωριστό γκρουπ παικτών που ανήκουν στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Μία λίστα που βρίσκεται ο Ρέτσος, ο Πιρόλα, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Έσε, ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον Μάρτινς. Με την απουσία του Ελ Καμπί, αυτή η λίστα μικραίνει και απότομα κιόλας καθώς μιλάμε για βασικότατο στέλεχος και αφήνοντας πίσω του τον Αρμάντο Γκονζάλες που αποκτήθηκε μόλις τώρα και τους Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον που είναι εδώ και καιρό εκτός πλάνων.

Το πιο σημαντικό part στην επιστροφή του Ελ Καμπί είναι η ψυχολογία

Αυτά που θα αντίκρισαν τα μάτια του Αγιούμπ Ελ Καμπί μετά τη σύγκρουση με τον Σιαμπάνη και τα όσα ακολούθησαν σίγουρα θα μείνουν χαραγμένα στο μυαλό του. Δεν ήταν και λίγο αυτό που συνέβη στον Μαροκινό φορ και ειδικά από τη στιγμή που το έπαθε σε σύγκρουση, το κομμάτι της ψυχολογικής και πνευματικής αποκατάστασης γίνεται πιο must από το αγωνιστικό.

Είναι γερό σκαρί ο διεθνής φορ και θα επιστρέψει στη δράση έχοντας την κατάλληλη αποθεραπεία. Αν αυτό γίνει σε 6-7-8 μήνες θα φανεί στην πορεία αλλά θα συμβεί. Το θέμα είναι ο ίδιος όταν επανέλθει στους αγωνιστικούς χώρους, να είναι «γερός» στο ψυχολογικό κομμάτι.

Αυτό άλλωστε είναι ο κινητήριος μοχλός των επιδόσεων του. Η καλή ψυχολογία μπορεί να τον κάνει ασταμάτητο killer οπότε θα πρέπει να χτιστεί ξανά αυτό μέσα από τις μέρες που θα περνούν μέχρι την επιστροφή του ώστε να είναι έτοιμος και χωρίς φόβο να γίνει ο Ελ Καμπί που όλοι αγάπησαν στο λιμάνι.