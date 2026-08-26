Ο Ολυμπιακός δεν σταματά τις μεταγραφικές του προσπάθειες έχοντας ακόμα σε πρώτο πλάνο τον εξτρέμ της Σεβίλλης. Πού καταλήγουν τα άλλα μεταγραφικά του.

Ο Ρούμπεν Βάργκας είναι η περίπτωση που συνεχίζει να παλεύει για τα καλά για να κλείσει ο Ολυμπιακός παρά τη διαφορά που υπάρχει ακόμα - στο οικονομικό με τη Σεβίλλη. Ο 28χρονος εξτρέμ Βάργκας. Είναι διεθνής Ελβετός και παίκτης της Σεβίλλης. Με καταβολές από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε πέρυσι σεζόν με 25 ματς, 3 γκολ και 6 ασίστ.

Με την Ελβετία ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού έχει χριστεί 67 φορές διεθνής. Στο φετινό Παγκόσμιο έπαιξε σε 6 ματς έχοντας 2.γκολ και 1 ασίστ. Με τον Βάργκας, συμπαίκτη του ερυθρόλευκου πλέον χαφ Φρόιλερ στην Ελβετία, ο Ολυμπιακός είχε ασχοληθεί και πιο παλιά. Ξέχωρα από την περίπτωση του Ελβετού διεθνούς μεσοεπιθετικού (εξτρέμ) για το κέντρο η πιθανότερη επιλογή παραμένει ο Μεξικανός χαφ Άλβαρες.

Υπάρχει δε σε αυτό το σκέλος ένα ενδεχόμενο να αποκτηθεί ο 20χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός χαφ Αντρέ της Κορίνθιανς (μέσω της Νότιγχαμ) αλλά πρόκειται για ενδεχόμενο. Δεν είναι δηλαδή κάτι δεδομένο σε αυτήν την φάση.

Επιπλέον για τη θέση του δεξιού μπακ οι διαπραγματεύσεις για τους Σκανδιναβούς Μέλε και Πέντερσεν καλά κρατούν. Και αυτό για να κλείσει έναν εκ των δύο αυτών παικτών.