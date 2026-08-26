Ο 26χρονος Πέντερσεν έχει πιθανότητες να κλείσει στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τις πηγές του Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Στα 26 του χρόνια ο διεθνής Νορβηγός, Μάρκους Πέντερσεν, ήταν μέσα στους υποψηφίους για τη στελέχωση του ρόστερ του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο παίκτης της Τορίνο παίζει και δεξιά και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ) αλλά η φυσική του θέση είναι δεξί μπακ.

Οι πληροφορίες του Ντι Μάρτζιο μιλούν για πολύ προχωρημένες επαφές του Ολυμπιακού για τον παίκτη. Και για μεταγραφή που θα φτάσει στα 8 εκατ. ευρώ συν τα μπόνους.

Ο Πέντερσεν ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα. Ακολούθησαν πετυχημένα περάσματα σε Μόλντε και Φέγενορντ, προτού μετακομίσει το 2025 στην Τορίνο, με την οποία έχει καταγράψει 64 συμμετοχές με συνολικό απολογισμό 1 γκολ και 4 ασίστ.

