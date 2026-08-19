Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να παλεύει για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού χαφ που θα κάνει τη διαφορά, χωρίς ακόμα έχει τελειώσει οριστικά κάποια κίνηση.

Ο 23χρονος διεθνής μέσος της Ρασίνγκ Σανταντέρ παραμένει στην μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού. Για τον Κολομβιανό Γκουστάβο Πουέρτα εκτιμάται ότι θα γίνει μία τελευταία προσπάθεια από πλευράς του Ολυμπιακού και ενώ ξέρει τις πολύ μεγάλες δυσκολίες της υπόθεσης και εφόσον βέβαια δεν ισχύουν τα περί εμπλοκής της Άστον Βίλα.

Διάφορα ΜΜΕ στην Κολομβία συνεχίζουν να συντηρούν το φλερτ του Ολυμπιακού για τον παίκτη. Ενός παίκτη που είναι γνωστό ότι εδώ και καιρό ήταν ένας μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού για την θέση του κεντρικού χαφ.

Ο Πουέρτα παίζει εξάρι, οκτάρι (κυρίως) και δεκάρι. Πέρυσι είχε σεζόν με 33 αγώνες, 3 γκολ και 1 ασίστ. Στη Σανταντέρ έχει παίξει 34 ματς με 3 γκολ και 1 ασίστ, στη Χαλ έχει παίξει 31 αγώνες με 1 γκολ και ενώ έχει και 10 ματς στη Λεβερκούζεν. Ο Ολυμπιακός πάντως γενικότερα ως προς τον άξονα - σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν - έχει ουκ ολίγες επιλογές για τη στελέχωσή του και για την επόμενη - μετά τον Φρόιλερ - επιλογή. Θα προχωρήσει στην καλύτερη δυνατή επιλογή.