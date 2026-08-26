Εξελίξεις υπάρχουν για τον 26χρονο Πέντερσεν, που συνεχίζει έχει πιθανότητες να κλείσει στον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν.

Στα 26 του χρόνια ο διεθνής Νορβηγός, Μάρκους Πέντερσεν, ήταν μέσα στους υποψηφίους για τη στελέχωση του ρόστερ του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο παίκτης της Τορίνο παίζει και δεξιά και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ) αλλά η φυσική του θέση είναι δεξί μπακ.

Οι τελευταίες πληροφορίες στο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι Ολυμπιακός και Τορίνο συμφώνησαν σε ένα ποσό 6+2 εκατ. ευρώ για τον διεθνή παίκτη. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι συζητούν με τον παίκτη για τη φόρμουλα του συμβολαίου του. Άρα δεν έχει τελειώσει οριστικά η μεταγραφή αλλά είναι σε ένα πολύ καλό σημείο.