Ολυμπιακός - Πέντερσεν: Τα βρήκε με Τορίνο και συζητά με τον Νορβηγό μπακ

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - Πέντερσεν: Τα βρήκε με Τορίνο και συζητά με τον Νορβηγό μπακ

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Εξελίξεις υπάρχουν για τον 26χρονο Πέντερσεν, που συνεχίζει έχει πιθανότητες να κλείσει στον Ολυμπιακό για τη νέα σεζόν. 

Στα 26 του χρόνια ο διεθνής Νορβηγός, Μάρκους Πέντερσεν, ήταν μέσα στους υποψηφίους για τη στελέχωση του ρόστερ του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο παίκτης της Τορίνο παίζει και δεξιά και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ) αλλά η φυσική του θέση είναι δεξί μπακ.

Οι τελευταίες πληροφορίες στο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι Ολυμπιακός και Τορίνο συμφώνησαν σε ένα ποσό 6+2 εκατ. ευρώ για τον διεθνή παίκτη. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι συζητούν με τον παίκτη για τη φόρμουλα του συμβολαίου του. Άρα δεν έχει τελειώσει οριστικά η μεταγραφή αλλά είναι σε ένα πολύ καλό σημείο.

@Photo credits: Associated Press
     

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