Ολυμπιακός - Πέντερσεν: Τα βρήκε με Τορίνο και συζητά με τον Νορβηγό μπακ
Στα 26 του χρόνια ο διεθνής Νορβηγός, Μάρκους Πέντερσεν, ήταν μέσα στους υποψηφίους για τη στελέχωση του ρόστερ του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο παίκτης της Τορίνο παίζει και δεξιά και αριστερά (ως μπακ και ως χαφ) αλλά η φυσική του θέση είναι δεξί μπακ.
Οι τελευταίες πληροφορίες στο ρεπορτάζ αναφέρουν ότι Ολυμπιακός και Τορίνο συμφώνησαν σε ένα ποσό 6+2 εκατ. ευρώ για τον διεθνή παίκτη. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι συζητούν με τον παίκτη για τη φόρμουλα του συμβολαίου του. Άρα δεν έχει τελειώσει οριστικά η μεταγραφή αλλά είναι σε ένα πολύ καλό σημείο.
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