Πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για τη θέση των εξτρέμ είναι ο Ρούμπεν Βάργκας, όπως τόνισε στην εκπομπή «Galacticos by Interwetten» ο Κώστας Νικολακόπουλος.

Ο Ελβετός μεσοεπιθετικός έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του Μπράιαν Χιλ, που ήταν η άλλη περίπτωση που απασχολούσε και πλέον δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερες πιθανότητες, ωστόσο η περίπτωση του παίκτη της Σεβίλλης είναι πολύ δύσκολη και... ακριβή, με την ομάδα της Ανδαλουσίας να έχει ως αρχική απαίτηση τα 20 εκατ. ευρώ για την παραχώρησή του.

Ωστόσο, φαίνεται από τα ισπανικά Μέσα ότι υπάρχει περιθώριο οι απαιτήσεις της να πέσουν κοντά στα 15 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου από 50:05