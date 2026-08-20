Εντυπωσιακά είναι τα νέα πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Παναθηναϊκός από το εσωτερικό του γηπεδου του Βοτανικού!

Τι κι αν μέχρι πριν λίγο καιρό ο Βοτανικός έμοιαζε ακόμη με ένα μεγάλο εργοτάξιο; Πλέον, αυτό που περιμένουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά, με την Πράσινη ΠΑΕ να δημοσιεύει εντυπωσιακά πλάνα από drone.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο και, βλέποντάς το από ψηλά, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Οι εξέδρες έχουν αρχίσει να «κλείνουν» γύρω από τον αγωνιστικό χώρο και το γήπεδο αποκτά μορφή και το νέο σπίτι του Τριφυλλιού φαίνεται εντυπωσιακό.

Να θυμίσουμε πως το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα έχει χωρητικότητα 39.074 θεατών, ενώ θα διαθέτει και 78 σουίτες. Μάλιστα, παρότι η διαδικασία διάθεσής τους δεν έχει ακόμη ανοίξει επίσημα, τα αιτήματα που έχουν φτάσει ήδη στην ΠΑΕ είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων σουιτών.

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