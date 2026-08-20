Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε για τα play-offs του Conference League.

Ημέρα Ευρώπης σήμερα (20/08) για τις ελληνικές ομάδες, με τρεις από τους πέντε εκπροσώπους μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα να δίνουν τη μάχη του για την είσοδο σε league phase, με μία απο αυτές να είναι και ο Παναθηναϊκός.

Το τριφύλλι υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την τσέχικη, Χράντετς Κράλοβε, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των play-offs του Conference League, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει το προβάδισμα για την πρόκριση στη τελική φάση της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» αποφάσισαν να εξασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό για μία από τις δύο αλλαγές βγάζοντας εκτός λίστας των Ανάς Ζαρουρί και βάζοντας σε κείνη τον Έρικ Πάλμερ-Μπράουν, που έχει ξεκινήσει να προπονείται εδώ και τρεις μέρες με την ομάδα, έχοντας πια ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού, που τον ταλαιπωρούσε από το φινάλε της προηγούμενης σεζόν.

Αναλυτικά η αποστολή του σημερινού αγώνα: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Μπινιάρης, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλος, Γκαρσία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη συχνότητα του ΣΚΑΙ.