Η προσθήκη του Μεξικανού Γκονζάλες σταματά τη... μοναξιά του Ελ Καμπί στην γραμμή της επίθεσης του Ολυμπιακού αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό το στοιχείο.

Ο 23χρονος Μεξικανός σέντερ φορ Αρμάντο Γκονζάλες θα ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ της ομάδας του Ολυμπιακού, όπως έχετε ενημερωθεί αναλυτικά από την πρώτη στιγμή από το Gazzetta. Ο χαρισματικός στράικερ της Τσίβας θα κοστίσει στον Ολυμπιακό over 10 εκατ. ευρώ στο σύνολο και ενώ πρόκειται για έναν παίκτη που τσέκαραν για ένα σημαντικό διάστημα οι Ερυθρόλευκοι.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έρχεται (για την ακρίβεια θα φτάσει την Παρασκευή στην πατρίδα μας για να κλείσει με ένα συμβόλαιο 5 ετών)να πλαισιώσει τον Αγιούμπ Ελ Καμπί ενώ το πενταετές συμβόλαιο που θα κλείσει (κατά άλλες πηγές είναι 4+1) δείχνει και το πόσο ποντάρουν πάνω του οι Πειραιώτες. Κατά τα άλλα ο έμπειρος Ιρανός φορ, Μέχντι Ταρέμι, βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από τους Πειραιώτες, με τη Ντουμπάι να είναι δυνατή υποψήφια ενώ προς αποχώρηση τελούν και οι Ρόμαν Γιάρεμτσουκ - Κλέιτον.

Κοινώς ο Ολυμπιακός έχει έναν αστερίσκο στο να πάει έναν ακόμα στράικερ ενώ πέραν του Ρόκα από τη στιγμή που πωλήθηκε και ο Αντρέ Λουίζ και υπάρχει πρόταση (Κράσνονταρ) για τον Ζέλσον θα πάρει και τουλάχιστον έναν ακόμα ακραίο κυνηγό για τη νέα χρονιά. Να θυμίσουμε εδώ ότι φέτος ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί ήδη σε όλες τις γραμμές του.