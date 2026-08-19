Τα τελευταία χρονικά ρεπορτάζ από το Μεξικό και όχι μόνο επιβεβαιώνουν μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ του Gazzetta για τον Γκονζάλες.

Από το Gazzetta είχατε ενημερωθεί πολύ νωρίς το πρωί (ξημερώματα Τετάρτης) ότι οι Ολυμπιακός και η Τσίβας τα βρήκαν σε ένα ποσό της τάξεως των 8.6 εκατ. ευρώ συν 2.5 εκατ. ευρώ ως μπόνους για τον νεαρό φορ Γκονζάλες. Επίσης πώς στη συμφωνία υπάρχει και 20% ως ποσοστό μεταπώληαης.

Τα τελευταία ρεπορτάζ από τον Μεξικό αλλά και δημοσιογράφους όπως ο Μέρλο επιβεβαιώνουν αυτές τις πληροφορίες επί της συμφωνίας. Γίνεται λόγος για ένα deal που θα αγγίξει τα 12 εκατ. δολάρια αλλά και για το 20% που θα δώσει έξτρα χρήματα στη Τσίβας.

Ο Γκονζάλες θα υπογράψει συμβόλαιο 5 ετών στον Ολυμπιακό. Στο Μεξικό τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός παρακολουθούσε για καιρό τον συγκεκριμένο παίκτη και για αρκετό καιρό προτού κάνει την κίνησή του για την απόκτησή του. Αρχικά η Τσίβας αξίωνε περί τα 15 εκατ. δολάρια (σχεδόν 13 εκατ. ευρώ) αλλά στην πορεία των διαπραγματεύσεων το ποσό αυτό έπεσε.