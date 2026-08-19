Σύμφωνα με μέσο από τη Δανία, ο Παναθηναϊκός έκανε μία μεγάλη προσφορά στη Βέρντερ Βρέμης για το Γενς Στάγκε, όμως οι Γερμανοί είπαν «όχι».

Η έγκυρη δανέζικη ιστοσελίδα «bold» σε σημερινό δημοσίευμα αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Γενς Στάγκε.

Ο 29χρονος Δανός κεντρικός μέσος, που ανήκει στη Βέρντερ Βρέμης κι έχει συμβόλαιο μαζί της μέχρι το καλοκαίρι του 2028 αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των «πρασίνων» για την τελευταία προσθήκη που επιθυμούν να κάνουν για τον άξονά τους ανεβάζοντας έτσι την ποιοτική του στάθμη, αλλά και προσθέτοντας χαρακτηριστικά που λείπουν.

Το ρεπορτάζ των Δανών ανέφερε πως το «τριφύλλι» έκανε πρόταση στους Γερμανούς για τον ποδοσφαιριστή, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη Κοπεγχάγη, η οποία έφτανε τα 8,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρ' ότι επρόκειτο για χρήματα που όμοιάς της η ομάδα έχει δώσει μονάχα στην περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο, οι άνθρωποι της Βέρντερ δεν φαίνεται να συγκινούνται, αφού αξιώνουν πολύ περισσότερα για τον ποδοσφαιριστή τους.

Πάντως, όπως σημειώνουν οι ίδιες πληροφορίες, ο Γενς Στάγκε ενδιαφέρεται για να δει και μία νέα πρόκληση, μετά από τα τέσσερα χρόνια που έχει περάσει στη Βρέμη.

Την περασμένη σεζόν εκείνος πραγματοποίησε 29 συμμετοχές σκοράροντας δέκα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στα περισσότερα από 2,4 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.

Το who is who του Γενς Στάγκε

Γεννήθηκε στο Χόιμπεργκ της Δανίας στις 8 Νοεμβρίου του 1996 κι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις Άρμπεϊντερ Σπορτ Άαρχους, Λίσενγκ και Μπράντμπραντ.

Σε ηλικία 20 ετών τον ανακάλυψε η Άαρχους που του έδωσε την ευκαιρία να πάει στη μεγάλη κατηγορία του ποδοσφαίρου της χώρας. Είχε ήδη αρχίσει να κάνει τις πρώτες του συμμετοχές με την Κ18 της εθνικής ομάδας της χώρας.

Την πρώτη χρονιά είχε συμπληρωματικό ρόλο, όμως από την επόμενη (2017-2018) να είναι απόλυτα βασικός κάνοντας 32 συμμετοχές με 4 γκολ και 3 ασίστ.

Την τελευταία δε (2018-2019) είχε 37 συμμετοχές με 7 γκολ και 2 ασίστ σε παραπάνω από 3 χιλ. λεπτά αναγκάζοντας την Κοπεγχάγη να αγοράσει αντί 2 εκατ. ευρώ τον ύψους 1,87μ. κεντρικό μέσο.

Στην τριετία που έμεινε εκεί συνεργάστηκε με τον Τζέικομπ Νίστρουπ όσο εκείνος ήταν βοηθός προπονητή και αποχώρησε από το κλαμπ τη σεζόν που εκείνος ανέλαβε πρώτος.

Στην τριετία του εκείε (2019-2022) κατέγραψε συνολικά 111 συμμετοχές σκοράροντας 21 γκολ και δίνοντας 11 ασίστ σε περισσότερα από 8 χιλ. λεπτά.

Η καλή του εικόνα εκεί τον έκανε διεθνή με την εθνική ομάδα της χώρας του δις και στη συνέχεια τον βοήθησε να κάνει το επόμενο βήμα παίρνοντας μεταγραφή στη Bundesliga αντί 4 εκατ. ευρώ.

Ξεκίνησε ξανά ως συμπληρωματικός και εξελίχθηκε σε σημαντικό στέλεχος του κλαμπ της Βρέμης σκοράροντας μάλιστα από δέκα γκολ τόσο την προπέρσινη όσο και την περσινή σεζόν (125 συμ. 26 γκολ και 13 ασίστ).

Εκείνος έχει συμβόλαιο ακόμη δύο χρόνια με τη Βέρντερ Βρέμης.

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