Ντρκούσιτς: «Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε πολύ για μένα, αλλά το τηλεφώνημα του Μόντσι άλλαξε τα πάντα»

Ο Βάνια Ντρκούσιτς επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ και αποκάλυψε τι τον οδήγησε τελικά στην επιλογή της Εσπανιόλ.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς βρέθηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, ωστόσο η είσοδος της Εσπανιόλ στην υπόθεση άλλαξε τα δεδομένα και έστειλε τελικά τον διεθνή Σλοβένο στόπερ στη Βαρκελώνη.

Κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη νέα του ομάδα, ο Ντρκούσιτς αναφέρθηκε στην πρόταση των «ασπρόμαυρων», επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον τους ήταν ιδιαίτερα έντονο.

«Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόταν πολύ για μένα, αλλά όταν έλαβα το τηλεφώνημα του Μόντσι, η απόφαση ήταν εύκολη», ανέφερε ο Σλοβένος αμυντικός.

Ο Ντρκούσιτς εξήγησε πως η δυνατότητα να αγωνιστεί στη La Liga έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω στη La Liga εναντίον μερικών από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και να δείξω τις ικανότητές μου. Η πόλη είναι υπέροχη και ο σύλλογος επίσης. Είναι γεμάτος παραδόσεις και οι οπαδοί είναι φανταστικοί, γι' αυτό και αποφάσισα να έρθω στην Εσπανιόλ».

Ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του διεθνούς Σλοβένου και είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Η εμφάνιση της Εσπανιόλ και κυρίως η προοπτική της La Liga άλλαξαν τελικά την απόφαση του Ντρκούσιτς, με τον 26χρονο στόπερ να συνεχίζει την καριέρα του στην Ισπανία.