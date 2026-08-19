Ντρκούσιτς: «Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρθηκε πολύ για μένα, αλλά το τηλεφώνημα του Μόντσι άλλαξε τα πάντα»
Ο Βάνια Ντρκούσιτς βρέθηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, ωστόσο η είσοδος της Εσπανιόλ στην υπόθεση άλλαξε τα δεδομένα και έστειλε τελικά τον διεθνή Σλοβένο στόπερ στη Βαρκελώνη.
Κατά την επίσημη παρουσίασή του από τη νέα του ομάδα, ο Ντρκούσιτς αναφέρθηκε στην πρόταση των «ασπρόμαυρων», επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον τους ήταν ιδιαίτερα έντονο.
«Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφερόταν πολύ για μένα, αλλά όταν έλαβα το τηλεφώνημα του Μόντσι, η απόφαση ήταν εύκολη», ανέφερε ο Σλοβένος αμυντικός.
Ο Ντρκούσιτς εξήγησε πως η δυνατότητα να αγωνιστεί στη La Liga έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του.
«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να παίξω στη La Liga εναντίον μερικών από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και να δείξω τις ικανότητές μου. Η πόλη είναι υπέροχη και ο σύλλογος επίσης. Είναι γεμάτος παραδόσεις και οι οπαδοί είναι φανταστικοί, γι' αυτό και αποφάσισα να έρθω στην Εσπανιόλ».
Ο ΠΑΟΚ είχε προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του διεθνούς Σλοβένου και είχε φτάσει σε συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς.
Η εμφάνιση της Εσπανιόλ και κυρίως η προοπτική της La Liga άλλαξαν τελικά την απόφαση του Ντρκούσιτς, με τον 26χρονο στόπερ να συνεχίζει την καριέρα του στην Ισπανία.
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