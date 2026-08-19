Γερμανικά δημοσιεύματα αποκάλυψαν τους όρους της συμφωνίας που έκλεισε ο ΠΑΟΚ με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, αναφορικά με τη μεταγραφή του Χρήστου Κώστογλου.

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτομουντ, άνοιξε στον ΠΑΟΚ έναν δίαυλο επικοινωνίας για την απόκτηση του 17χρόνου ομογενή μέσου, Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου, με γερμανικά δημοσιεύματα τώρα να αποκαλύπτουν τους όρους του deal μεταξύ των δύο συλλόγων.

Αναλυτικότερα, το ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας «Ruhr Nachrichten» σημείωνει πως οι δύο περιπτώσεις είναι μεν διαφορετικές, τονίζοντας όμως παράλληλα πως δεν μπορούν να εξεταστουν και εντελώς διαφορετικά, δεδομένων των συνθηκών που δημιουργήθηκαν μετά τη μεταγραφή του Έλληνα μεσοεπιθετικού στη γερμανική ομάδα.

Επιπλέον, το δημοσίευμα αναφέρει πως ο σύλλογος από τη Βεστφαλία, είχε μία πιο ευνοϊκή στάση προς τον δικέφαλο του βορρά, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τον Κωνσταντέλια και έτσι άφησε τον 17χρόνο χαφ να αποχωρήσει ως ελεύθερος, παρά το γεγονός πως το συμβόλαιο του έληγε το καλοκαίρι του 2027, όταν και θα είχε ενηλικιωθεί, με τον ίδιο, αλλά και το περιβάλλον του να είναι θετικοί στον επαναπατρισμό.

Όπως είχατε διαβάσει πρώτοι έδω, οι Θεσσαλονικείς προσέφεραν συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στον νεαρό διεθνή με τη Κ17, ο οποίος αρχικά θα ενταχθεί στην Β ομάδα του ΠΑΟΚ, με στόχο να συνεχίσει κανονικά την εξέλιξη του, καθώς οι «ασπρόμαυροι» πιστεύουν ότι ο παίκτης μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σημαντικά.

🇬🇷 Im Schatten des #Konstantelias-Deals kommt es zu einem weiteren Transfer. Der #BVB lässt eines seiner Talente zu #PAOK #Saloniki ziehen. https://t.co/gtVkLNajKU — Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) August 19, 2026

Τι ισχύει με Ινάσιο

Παράλληλα, το ίδιο δημοσίευμα από τη Γερμανία βάζει τέλος στα σενάρια που ήρθαν στη δημοσιότητα τα τελευταία 24ώρα και συνέδεαν τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ με τη μετακίνηση του Σαμουέλε Ινάσιο στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας πως αυτά που ακούγονται είναι απλώς φήμες.