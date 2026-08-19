Λίσι: «Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης με τον Κωνσταντέλια»

Τα λόγια των Μπαπτίστ Σανταμαρία και Αλέσιο Λίσι στη συνέντευξη Τύπου πριν από το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μπραν στη Τούμπα.

Ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λίσι μίλησε για το παιχνίδι της ομάδας με τη Μπραν στη Τούμπα τη Πέμπτη (20/08-20:45) στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τα Play Offs του Conference League, όπου και κριθεί ποιος θα πάρει το εισιτήριο για τη League Stage της διοργάνωσης.

Ο προπονητής του «δικεφάλου του βορρά» αναφέρθηκε φυσικά στην απώλεια του Κωσταντέλια, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό τούτη την ώρα, την εμπιστοσύνη του στους διευθυντές της ομάδας για τον αντικαταστάτη του, αλλά στο σημαντικό ματς με τους Νορβηγούς όπου τόνισε πως η ομάδα του είναι σημαντικό να μπορέσει να αντέξει την πίεσή τους.

Αυτά είπε ο Αλέσιο Λίσι

Για τις απουσίες της Μπραν:

«Η Μπραν έχει πολλές εναλλακτικές. Και εμείς παίζουμε με απουσίες, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, οπότε θα υπάρχει μία ισορροπία».

Για τις αντιδράσεις λόγω Κωνσταντέλια:

«Είμαι αφοσιωμένος στο παιχνίδι, έχουμε εκ των κορυφαίων οπαδών στον κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα».

Για το αν θα αλλάξει το πλάνο λόγω Ντέλια:

«Πρέπει να φτιάξουμε κάτι, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ καλού επίπεδου. Έχουμε δύο μεγάλες μάχες και πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Έχουμε διαφορετικούς παίκτες που μπορούν να συνεισφέρουν για να ανταποκριθούμε στην μετά Κωνσταντέλια εποχή».

Για το τι ματς περιμένει:

«Ένα παιχνίδι που θα πιέσει πολύ η Μπραν. Να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών. Να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς, κάτι δύσκολο γιατί η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος».

Για τις μεταγραφικές ανάγκες αν άλλαξε κάτι:

«Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάτι σ' αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τους αθλητικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Να βρούμε παίκτες σ' αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Ντέλια. Δύο παίκτες σε παρόμοια θέση με αυτή. Αδύνατο να βρεθεί τόσο σύντομα παρόμοιας αξίας παίκτης.

Αύριο είναι το πιο σημαντικό ματς. Να τα δώσουμε όλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταστάσεις με τον Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, οπότε πρέπει να το διαχειριστούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε στο ματς με τη Μπραν και να μπούμε στην Ευρώπη».

Για το τι είπε στον Ντέλια και για τα κακά ξεκινήματα:

«Κάναμε μία καλή συζήτηση χθες που ήρθε στην προπόνηση, δεν θα τα πω όλα προφανώς. Του είπα ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και του ευχήθηκα τα καλύτερα. Στο πρώτο ματς με την Άντερλεχτ έπρεπε να κερδίσουμε. Στο Βέλγιο ήμασταν κακοί. Είναι το τέταρτο επίσημο ματς. Τα τρία πρώτα ήταν καλά, οπότε συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να διορθώσουμε το πρόβλημα του τελευταίου ματς. Ελπίζω αύριο να δούμε την ομάδα που βλέπαμε μέχρι πριν το Βέλγιο».

Για το αν οι παίκτες του είναι ικανοί να αντέξουν τη ζέστη συγκριτικά με αυτούς της Μπραν:

«Για μένα είναι πιο σημαντικό ότι η Μπραν είναι στη μέση του πρωταθλήματος, συγκριτικά με τη ζέστη. Αυτό είναι πιο σημαντικό».

Σανταμαρία: «Μόνος στόχος η πρόκριση στο Conference League»

Για το πως προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό:

«Έχουμε μόνο έναν στόχο. Να προκριθούμε στο Conference League. Για μας είναι πολύ σημαντικό να βρεθούμε εκεί».

Για το αν είναι ο πρώτος τελικός της σεζόν:

«Φυσικά είναι δύο τελικοί. Είναι δύο παιχνίδια και θέλουμε να κερδίσουμε εντός έδρας αλλά και μακριά από το σπίτι. Πολύ σημαντικό για το prestige μας».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ αν αλλάξει το πλάνο:

«Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες οπότε δεν αποτελεί πρόβλημα. Μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να βοηθήσουν σημαντικά»

Για την ετοιμότητά του:

«Παιχνίδι με το παιχνίδι είμαι καλύτερα σωματικά. Γνωρίζω καλύτερα τους συμπαίκτες μου οπότε νιώθω καλύτερα».

Για τη διαφορά θερμοκρασίας:

«Είναι ένας καιρός εδώ παρόμοιος με της Ισπανίας, οπότε είμαι πιο εξοικειωμένος. Ίσως είναι ένα προβάδισμα για μας αλλά πρέπει να το αποδείξουμε».