Ο Παναιτωλικός έφτασε σε συμφωνία με την Μπούργος για την απόκτηση του Κολομβιανού φορ, Ματέο Μεχία.

Μετά τον Γιουσούφ Μπάντζι ο Παναιτωλικός κατέληξε και στο δεύτερο φορ που θα ενισχύσει το ρόστερ του Γιάννη Αναστασίου, καθώς όπως είχαμε αναφέρει το θέμα και αυτής της μεταγραφής ήταν προχωρημένο. Ο λόγος για τον Ματέο Μεχία.

Ο Τίτορμος έφτασε σε συμφωνία με την Μπούργος της La Liga 2 για την απόκτηση του Κολομβιανού επιθετικού και πλέον απομένουν τα τυπικά ώστε να σφραγιστεί το deal.

Η συμφωνία είναι για δανεισμό με οψιόν αγοράς και αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανταλλαγή εγγράφων, O νέος επιθετικός των Αγρινιωτών θα βρίσκεται στην Αθήνα την Πέμπτη (20/8) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Οι πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν πως είναι μια περίπτωση που δούλευαν στον Παναιτωλικό από τον Ιούνιο, όντας ποδοσφαιριστής που είχαν ξεχωρίσει στο Emileon.

Τα δυο κλαμπ δεν τα είχαν βρει τότε, όμως από τη στιγμή που δεν προχώρησαν οι περιπτώσει των Ανρί - Τούτσι η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο και με σύμμαχο τον χρόνο οι Αγρινιώτες κατάφεραν να κάνουν δικό τους έναν ποδοσφαιριστή που είχαν ξεχωρίσει εδώ και καιρό.

Πρόκειται για 23χρονο δεξιοπόδραρο επιθετικό, ο οποίος είναι γεννημένος στη Σαραγόσα. Σε νεαρή ηλικία αποκτήθηκε από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνέχεια πήγε στην Ακαδημία της Σεβίλλης, πριν μετακινηθεί στην Μπούργος, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε 3 γκολ σε 23 εμφανίσεις στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας.

Πλέον μετά το τριπλό «χτύπημα» με τους Μεχία, Μπάντζι και Σουμά ο Παναιτωλικός εστιάζει την προσοχή του σε απόκτηση ανασταλτικού χαφ.