Για μια άριστη υποδοχή από τον Παναιτωλικό έκανε λόγο η Καλαμάτα, η οποία ευχαρίστησε την ομάδα του Αγρινίου για τη φιλοξενία στο μεταξύ τους παιχνίδι για τη Super League.

Η Καλαμάτα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στη 2η αγωνιστική της Super League κι έφυγε από το Αγρίνιο έχοντας ηττηθεί με 2-0 από τους παίκτες του Γιάννη Αναστασίου.

Παρ'όλα αυτά, η ΠΑΕ των Μεσσηνίων θέλησε να σταθεί στην άψογη υποδοχή που επεφύλασσαν τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στους φιλάθλους τους οι Αγρινιώτες, ευχαριστώντας τους με μια σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, εκ μέρους του μεγαλομετόχου της, Γιώργου Πρασσά, η Μαύρη Θύελλα υποσχέθηκε να ανταποδώσει στη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα και ο μεγαλομέτοχος & πρόεδρος κ. Γιώργος Πρασσάς εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς την ΠΑΕ Παναιτωλικός, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας για την άψογη φιλοξενία και την άριστη υποδοχή που έτυχε η αποστολή μας στο χθεσινό παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η φιλοξενία και η συμπεριφορά των ανθρώπων του Παναιτωλικού απέναντι στην ομάδα μας αποτέλεσαν παράδειγμα αθλητικού πολιτισμού και ευγενούς άμιλλας, στοιχεία που τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ευχαριστεί θερμά για την εξαιρετική συνεργασία και επιφυλάσσεται να ανταποδώσει την ίδια θερμή φιλοξενία στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου».

