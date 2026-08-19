Ο Παναιτωλικός είναι κοντά σε συμφωνία με την Άαρχους για νέο δανεισμό του Γιουσούφ Μπάντζι, ενώ προσπαθεί να κλείσει άμεσα και δεύτερο φορ. Έρχεται απόψε (19/8) στην Ελλάδα ο Σουμά.

Ο Παναιτωλικός κινείται σε τριπλό μεταγραφικό ταμπλό για να γεμίσει τη γραμμή κρούσης του. Οι Αγρινιώτες είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν την απόκτηση του Σαλιφού Σουμά, καθώς υπάρχει πλαίσιο συμφωνίας με τη Μάλμε και ο διεθνής εξτρέμ από τη Γουινέα αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης (19/8) στην Αθήνα, ώστε την επομένη να τελειώσει το δανεισμό του.

Από εκεί και πέρα, μετά τα «ναυάγια» με Ανρί και Τούτσι ο Τίτορμος έχει βάλει σε πρώτο πλάνο να ολοκληρώσει άμεσα τη διπλή προσθήκη που χρειάζεται στους φορ. Σε αυτό το πλαίσιο οι Κιτρινομπλέ για τη μία εκ των δύο περιπτώσεων πάνε σε μια γνώριμη επιλογή, όπως είναι ο Γιουσούφ Μπάντζι.

Ο Σενεγαλέζος φορ δεν υπολογιζόταν από την Άαρχους και ήταν υπό παραχώρηση από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου. Τα Καναρίνια ενεργοποίησαν την «safe» περίπτωση του είναι κοντά σε συμφωνία με τους πρωταθλητές Δανίας για έναν νέο δανεισμό και δεν αποκλείεται ο θηριώδης φορ να πατήσει Ελλάδα ακόμα και την Πέμπτη (20/8).

Ο 24χρονος επιθετικός στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν έδωσε λύσεις στον Γιάννη Αναστασίου, καθώς σκόραρε δις και μοίρασε τέσσερις ασίστ, ενώ με το εκτόπισμα και τη δύναμη του αποτέλεσε σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης. Τα προαναφερθέντα στοιχεία προοριζόταν να τα φέρει ο Ανρί, όμως θυμίζουμε πως ο Γάλλος κόπηκε από απόφαση του κλαμπ (και μόνο) έπειτα από τα μη επιθυμητά αποτελέσματων των εργομετρικών του.

Τέλος, η πρόθεση του Παναιτωλικού είναι να τελειώσει άμεσα και την υπόθεση του δεύτερου φορ, ώστε να συμπληρωθεί το παζλ της επίθεσης. Οι Αγρινιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες για να κλείσουν κι αυτή τη μεταγραφή, με τις εξελίξεις να αναμένονται άμεσα.