Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Ναϊρ Τικνιζιάν, ο οποίος θα τεθεί άμεσα στα υπόψιν του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Μετά τον Φρόιλερ, σειρά πήρε ο Ναϊρ Τικνιζιάν για να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην επισημοποίηση της απόκτησης του Αρμένιου φουλ μπακ, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο διεθνής αμυντικός βρίσκεται στην Ελλάδα από το πρωί της Δευτέρας (17/08) και έπειτα από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρολεύκους» διάρκειας 4+1 χρόνια με απολαβές που φτάνουν το 1,1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, η μεταγραφή θα φτάσει λίγο παραπάνω από 5 εκατ. ευρώ, τα οποία μπουν στα ταμεία του Ερυθρού Αστέρα.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Αρμένιου αριστερού μπακ, Ναΐρ Τικνιζάν (Nair Tiknizyan).

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη στις 12 Μαΐου 1999 και προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο από το καλοκαίρι του 2025 έκανε 54 συμμετοχές, εκ των οποίων τις επτά την τρέχουσα σεζόν.

Ο 27χρονος ακραίος αμυντικός έχει παίξει ακόμη σε Lokomotiv Moscow (122 συμμετοχές), CSKA Moscow (43 συμμετοχές) και Avangard Kursk.

Έχει εκπροσωπήσει την εθνική Αρμενίας σε 31 αγώνες, ενώ ήταν διεθνής με τις ομάδες U19, U20 και U21 της εθνικής Ρωσίας».