Ο Μεντιλίμπαρ για την ασίστ του Σάλιακα: «Ήταν ο ορισμός της σέντρας»
Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά το 0-1 στο Αστέρας - Ολυμπιακός είπε στη NOVA για:
Το ματς: Βάλαμε ένα γκολ μόνο. Δεν βάλαμε τόσα γκολ όσα θα θέλαμε και όσα προσπαθήσαμε. Το ίδιο και εκείνοι μας απείλησαν αρκετά. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαν να μπουν περισσότερα γκολ και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
Τα νέα πρόσωπα και τη συνέχεια και εάν αισιοδοξεί: Ναι, παρόλο που δυσκολευτήκαμε. Στα πρώτα 10 λεπτά ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Στη συνέχεια καταφέραμε να πάρουμε τον έλεγχο και προς το τέλος δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες.
Τις σέντρες του Σάλιακα και εάν αυτή στο γκολ ήταν ο ορισμός: Πραγματικά ήταν ο ορισμός της σέντρας. Το καταφέραμε πολύ καλά: με δύναμη και σωστό υπολογισμό και με ευστοχία. Ήταν αυτό που δουλεύουμε και το προσπαθήσαμε και άλλες φορές, ευτυχώς μπήκε τουλάχιστον αυτό.
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