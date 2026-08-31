Από τον Ολυμπιακό υπήρξε αντίδραση για τις τελευταίες πληροφορίες που αφορούν στις υποθέσεις των Γκουστάβο Πουέρτα και Ρούμπεν Βάργκας.

Λίγη ώρα μετά και τις τελευταίες χρονικά πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τους Πουέρτα και Βάργκας - και ενώ υπήρξαν αρκετά νωρίτερα ρεπορτάζ στην Κολομβία για τον διεθνή χαφ - από τον Ολυμπιακό υπήρξε σχετική αντίδραση. Τι υπάρχει από πλευράς των Πειραιωτών;

Αυτό που αναφέρεται είναι ότι δεν ισχύουν τα όσα μεταδίδονται για τις 2 περιπτώσεις. Άρα ούτε για τον διεθνή Κολομβιανό ούτε και για τον διεθνή εξτρέμ με την Ελβετία. Να μην ξεχνάμε πάντως ότι πλέον είμαστε σε μία χρονική συγκυρία όπου κρίνονται τα... πάντα σε ότι αφορά στις τελευταίες χρονικά προσθήκες που θα κάνει ο Ολυμπιακός.