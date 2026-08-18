Λεβαδειακός: Παίρνει δανεικό τον Ταχσίν Μπουλμπούλ λένε οι Τούρκοι
Νέο όνομα προέκυψε στα μεταγραφικά του Λεβαδειακού, αφού ο έγκυρος Τούρκος δημοσιογράφος Ρεσάτ Τσαν Οζμπουντάκ ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X πως κλείνει τον Ταχσίν Μπουλμπούλ.
Πρόκειται για 20χρονο εξτρέμ της Σαμσουνσπόρ, που έχει συμβόλαιο με την τουρκική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030 κι έρχεται στη χώρα μας με τη μορφή δανεισμού.
ÖZEL | Levadiakos, Samsunspor’dan sol kanat Tahsin Bülbül’ü kiralık olarak kadrosuna katmak üzere! @spordepormedyaAugust 17, 2026
Την περασμένη σεζόν ο νεαρός Τούρκος ποδοσφαιριστής έκανε τις πρώτες του επτά συμμετοχές στην ανδρική ομάδα του κλαμπ από τη Σαμψούντα παίζοντας σε τρία ματς πρωταθλήματος, δύο Conference League και δύο Κυπέλλου, όπου σκόραρε και το πρώτο του τέρμα.
Επιπροσθέτως, έπαιξε και 13 ματς με την Κ19 στην οποία ανήκε σκοράροντας οκτώ γκολ και δίνοντας δύο ασίστ.
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