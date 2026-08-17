Ο ΠΑΟΚ αξιοποιεί τη συνεργασία του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, φέρνοντας στη Θεσσαλονίκη τον 17χρονο Χρήστο-Γιάννη Κώστογλου, έναν ταλαντούχο χαφ από τις ακαδημίες των Βεστφαλών, σε μια επένδυση με ξεκάθαρο βλέμμα στο μέλλον.

Η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ, αλλά την ίδια ώρα η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο συλλόγους έφερε στο προσκήνιο και μία διαφορετική υπόθεση. Αυτή του Χρήστου-Γιάννη Κώστογλου, του 17χρονου ομογενή μέσου των ακαδημιών των Βεστφαλών, ο οποίος ετοιμάζεται πλέον να ακολουθήσει το αντίθετο δρομολόγιο, από το Ντόρτμουντ στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του νεαρού ποδοσφαιριστή πριν μπουν στην τελική ευθεία οι συζητήσεις για τον Κωνσταντέλια. Οι επαφές είχαν ξεκινήσει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, καθώς οι άνθρωποι του Δικεφάλου είχαν ξεχωρίσει τον Κώστογλου και θεωρούσαν ότι πρόκειται για μία περίπτωση που αξίζει να επενδύσουν πάνω της.

Ο 17χρονος θα αποκτηθεί ως ελεύθερος, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα δικαιώματά του και να του προσφέρει τριετές συμβόλαιο. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για δανεισμό από την Μπορούσια, αλλά για κανονική μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή που οι «ασπρόμαυροι» πιστεύουν ότι μπορεί μέσα στα επόμενα χρόνια να εξελιχθεί σημαντικά.